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搭客運追劇突尿急衝廁所惹悲劇 網笑翻：這趟車票三千多
許多人會在通勤或長時間坐車的時候，觀看手機影片打發時間。對此，有一名網友分享，日前坐客運南下，為不想打擾別人就戴耳機追劇，但看到一半突然想上廁所，未料上完廁所準備沖馬桶時，耳朵上的無線耳機就直接掉到馬桶裡。
原PO在Dcard的有趣版發文分享，今天搭客運南下時，看劇看一看突然超想上廁所，就馬上解安全帶衝去廁所。但意料之外的事，上完廁所準備要穿上褲子時，左耳的AirPods就直接掉進馬桶洞口裡，且因馬桶的設計，從外面是完全撿不到也看不到。原PO也形容當下的心情雖然超想喊出來，但是因為在客運上，且四周的乘客都在睡覺，最後也只好認賠。
此文一出，便引起許多網友爆笑回應，「哇靠…這車票也太貴了吧。2290+？=3000多欸，屌炸天了」、「我怕左邊的AirPods孤單把右邊的也丟進去了」、「這個故事告訴我們不要戴AirPods上廁所，會出事」、「這就是我不買無線（耳機）的原因，掉下來的時間永遠比在耳朵上的時間多」、「還好我上次還沒上完廁所，然後手機掉進去立馬快速撿起目前毫髮無傷」。
更有網友藉此分享自身相同經歷，紛紛表示「我是看完球賽，上廁所時口袋裡的悠遊卡掉進去」、「上廁所的時候還是不要用無線耳機」、「以前小時候上蹲式廁所，手機放在褲子後面的口袋，蹲下去時直接掉進馬桶QQ，結果我馬上把它撿起來，拿去洗手台直接用水洗，洗完後那隻手機還用了一年」。
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