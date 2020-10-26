缺席婚禮卻被通知「喜餅貨到禮金付款」 讓他直呼太傻眼

結婚禮金原是對新人的祝福，而喜餅通常是回禮，但一名男網友告知女同學因業務安排無法參與對方婚禮後卻仍收到喜餅，對方更要求記得匯款禮金，令男子直呼「太傻眼」！

一名網友於「爆料公社」發文表示，先前收到女同學的紅色炸彈，雖兩人交情一般，思量後仍答應參加婚禮，但在婚宴前一個月因工作行程衝突而無法到場，因而傳訊提前告知新人，但新娘卻執意將喜餅寄過去，不久後就收到喜餅及存摺照片，原來是新娘要求原PO匯款禮金，更強調「這就是我們與其他新人不同的地方」，這樣的誇張行徑讓原PO不禁上網發文詢問「是不是我不懂禮數，怎麼從來沒聽過這種方式？」

對話中女同學仍鍥而不捨的提醒原PO「貨到付款」，心中掙扎再三後原PO還是決定匯款，但這次的經驗卻令他非常不舒服，更直言「禮金不是親友給新人的一種祝福嗎？我怎麼覺得這次祝福像被莫名其妙搶走？」，文章發布後引起網友熱議。

大批網友留言表示，「很扯，不熟又不能不去，還要被討禮金」、「這婚宴是為了討錢而辦吧，連存摺都傳來太離譜」、「不說我還以為是來討債」、「怎麼那麼多人利用結婚死要錢」。

新娘假借寄喜餅實則強收禮金，對話圖。圖擷自 爆料公社