他想靠電暖器暖房被阻！網狂勸敗「冬季禦寒小物」

冬天快到了，許多人開始物色禦寒小物，抵擋寒流來襲。有網友上網詢問，陶瓷電暖器一台很便宜，是不是只能暖腳，沒辦法暖房間。其他網友則直言，「電暖器暖腳很好用，暖房就放過它吧」，不少人建議他「電熱毯超好用，可以暖洋洋的躺在床上」。

有網友在PTT發文詢問，最近冬天要到了，到時候套房又會變得很冷，近期在網上看到陶瓷電暖器，小小一台最便宜只要200到300元，漂亮一點的也不到1000元，他表示，「這種小型陶瓷電暖器真的只能暖腳，無法暖小房間嗎？」

其他網友則苦心告訴他「爛死了，千萬別買」、「太雞肋了，只能暖腳」、「暖腳很好用，暖房放過它吧」、「陶瓷電暖器要窩在它的出風口才會微微地感到暖風」、「我用過，只能暖腳，關掉馬上變冷，開10小時2個月電費3千」。

另外有許多人都狂推「電熱毯」，留言「我買電熱毯，超好用，暖洋洋的躺在床上」、「直接買暖爐桌或電熱毯」、「電毯超讚！我都開了用棉被蓋住暖床，然後去洗澡，洗完一進被窩超舒服」、「電熱毯好用」、「只暖床的話，電毯是好選擇」、「電熱毯很不錯，但最實用最推的還是買台變頻冷暖器」。