他問考手排車駕照理由是啥？網曝關鍵原因：沒道理不學

汽車駕照分為手排車與自排車，有網友表示，當年考駕照時選擇手排車，為了未來有機會可以開貨車送貨，想不到學了這麼久也沒用上。其他人則說，當時會考手排車的原因就是「便宜」，畢竟兩種執照是同樣價格，但學會手排開法也可開自排車，相當划算，沒道理不學。

考取汽車駕照時可選擇考自排或手排駕照，若考取自排駕照，只可開自排車，若考取手排駕照，則兩種車種都可駕駛。有網友在PTT發文表示，當年考駕照是選擇考手排駕照，為了以後可以開貨車送貨或開車飆山路等，但學了10幾年都沒有機會開到手排車，懷疑自己學來幹嘛，他也好奇大家學手排車的理由為何。

不少網友分享說，十年前手排學費較便宜，比自排便宜了三千，而且兩種車種都可以開，沒道理不學手排；不過十年後的現在，學費行情已經顛倒，凡而是學手排比較貴。另外一派是因為使用考量，「說軍中考駕駛兵要手排才能去」、「以後失業至少可以開貨車.....貨車都手排」；有人則為了出國方便「歐洲租車手排的便宜很多」，還有網友笑說「為了以後可以開跑車，結果都買不起」。