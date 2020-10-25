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台灣哪個區域治安最不好？網友點名「這地方」：警察也認證
治安一直是國人關注的話題，尤其社會案件發生後，大家會開始擔憂安全網是否出現漏洞。日前一名網友好奇詢問「台灣治安最不好的地方是哪裡」，問題曝光後，立刻掀起眾人熱議。
原PO在PTT發文表示，台灣各個縣市區域，有些治安好像特別好，但有些地方沒去住過的話，外地人可能就不太清楚真實情況，「想問大家從出生到現在，有親身遇過小偷、強盜、槍擊案之類的經驗嗎？以及住過治安最不好的地方是哪裡？」
貼文一出，網友留言回應，「台中，買個宵夜看到一個中年男子暴打女人，我整個嚇傻」、「來一個沒人說過的新店，11點之後路上都蠻可怕的」、「高雄大寮，阿嬤說小時候通緝犯跑進來我們家裡」、「台北，半夜去東區那，常有年輕人在鬧事」、「高雄，鄰居一出門就被飛車搶劫，不過監視器變多後好很多」。
但最多人提到「新北市三重區」，「問過在三重上班的警察，治安是真的爛」、「三重真的是全台治安最差地方，拜託不要再搬過來了」、「很常在新聞上看到三重發生社會案件」、「三重，晚上一推屁孩飆車鬧事」、「三重，家母被搶劫過三次，還有人直接在派出所前打架燒汽車」、「三重，根本異世界」。
但有住在三重的民眾表示，「三重從小住到大，沒遇過什麼壞事」、「現在住三重3個月了，覺得治安很一般啊！」、「在地三重人從沒遇過社會案件」、「三重治安或許不到最好，但也沒你們說的那麼糟」。
不過，根據全球資料庫網站《Numbeo》公布2020年全球犯罪率排名，82個家中，台灣的安全指數高居第2名，第1是卡達、第三則是阿拉伯聯合大公國，數據指出，指數低於20的國家屬犯罪率極低，卡達犯罪指數11.90，台灣15.26，阿聯15.45。
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