近五年哪個縣市有「最多改變」 內行人曝三點：超有感！

你周圍有愛遲到的人？或是你自己就是愛遲到的人嗎？當心這樣可是會被討厭的。準時是一種禮貌，但有些人就是慣性遲到，總是理由一堆、總有各種突發狀況、甚至明明還沒出門，卻告訴對方已經在路上「馬上到」，真的很讓人抓狂。有位網友在PTT WomentalkPO文，說朋友遲到一小時，他表現無奈不悅，反遭對方嗆聲「給人壓力太大」，讓原PO忍不住懷疑人生「難道遲到才是常態嗎？」

2020-10-23 10:10