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近五年哪個縣市有「最多改變」 內行人曝三點：超有感！

聯合新聞網 / 綜合報導
全台每個縣市的發展速度都不同，因此就有網友好奇以「覺得自己縣市近五年來有什麼改變」為題，詢問其他縣市的網友可以分享自身最有感的變化。 圖／本報系資料庫
全台每個縣市的發展速度都不同，因此就有網友好奇以「覺得自己縣市近五年來有什麼改變」為題，詢問其他縣市的網友可以分享自身最有感的變化。 圖／本報系資料庫

全台每個縣市的發展速度都不同，因此就有網友好奇以「覺得自己縣市近五年來有什麼改變」為題，詢問其他縣市的網友可以分享自身最有感的變化。此文一出，便引起兩百多則留言回覆熱議。

原PO在PPT的八卦版上說明，自己是台北人，近幾年印象最深的是「1280月票」，因為每天都要通勤，這政策推動後省了不少錢。便想詢問其他網友「有沒有台北，或是新北桃園高雄宜蘭等等想要分享的？

其中，多數網友對台北市改善最多是「停車位數量」、「腳踏車道」與「人行道」，紛紛表示「白天停車格變好停了」、「行人友善道路」、「綠色人行道」、「多了巷弄綠漆人行道真的差很多」、「人行道變寬，自行車道變多」、「行人路道變的很多走起來好多了」、「腳踏車道和人行道都不錯」。

針對其他縣市的改變，也有留言表示，「桃園小型活動變超多」、「台南後火車站附近變化倒是蠻多」、「基隆換了一個車站，花蓮也換車站然後多了一個小商業中心」、「我住鄉下南投埔里，房價也越來越高...」、「桃園這幾年地下水道蓋很快，以前屎尿污水直接排水溝」、「新竹，公園蓋好拆掉再蓋一次」。

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