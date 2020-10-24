孩尿急母不得已擅用工地廁所 被酸：當我們這裡公廁嗎？

帶小孩出門時常會遇到突發事件，日前一名網友分享，早上帶小孩去買早餐，機車突然發不動，而女兒說想上廁所，早餐店的廁所也正好壞掉，便想到隔壁的工地辦公室詢問，但辦公室的門卻鎖起來，情急之下就直接帶小孩到旁邊的流動廁所。沒想到剛好遇見工地辦公室的人，簡單詢問母女的需求後，便表示「哦~她們不借，就來我們這裡哦，當我們這裡是公廁嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨二社」發文表示，當天買早餐時忘記帶手機，又遇機車沒電，所以跟早餐店借了電話，打給正在上班的朋友，但在在等待朋友的同時，女兒卻說想上廁所，沒想到早餐店的廁所因故障不能外借，而隔壁的工地辦公室的門鎖著，在沒人可詢問的狀況下，只好先讓女兒到工地旁的流動廁所方便。沒想到當辦公室的人回來詢問來龍去脈後，便酸「她們不外借，就來我們這裡哦，當我們這裡是公廁嗎？」而原PO也趕緊道歉表示，「非常抱歉，今天比較緊急，沒有下次了」。

這時女兒剛好上完廁所走出來，就大聲的道謝「阿北，謝謝你借我廁所哦！」但對方卻連看都不看就進辦公室了，嘴裡依然碎念。對此，原PO則解釋，沒有經過你們同意就用了你們的流動廁所，我自知理虧，我很抱歉。但人總是有緊急的時候，何況只是個小一的孩子，「有必要這麼得理不饒人嗎？」

此文一出，許多網友紛紛表示，「未經人同意等同私闖喔！換成是你自己在家突然看到有陌生人從後門出來跟你說借個水洗手一樣」、「擅闖...對方沒報警已經很仁慈了吧…」、「沒人就可以進去喔？」、「我看不出來阿北有什麼錯」、「所以我們家的門打開的別人也可以隨便走進來？」、「我們工地也是啊！不對！換成誰都一樣吧？一個陌生人跑來你家，然後說借廁所，我身為屋主我沒資格碎念嗎？」