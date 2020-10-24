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願意給「當醫生的朋友」看病嗎？ 網揭各種優勢

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO在PTT上表示，同學、朋友、親戚之類的，總會出一兩個醫生吧，便想詢問大家「敢真的拿健保卡去跟親朋好友看病嗎？」 圖／ingimage
原PO在PTT上表示，同學、朋友、親戚之類的，總會出一兩個醫生吧，便想詢問大家「敢真的拿健保卡去跟親朋好友看病嗎？」 圖／ingimage

每個人身邊都會有從事各行各業的人，而在親戚、朋友或同學中，也可能會出現幾名醫生。對此，就有網友上網發文好奇，若有認識的人當醫生，那「會讓他看病嗎？」，讓此文章一出，便引起許多網友議論。

原PO在PTT的八卦版上表示，同學、朋友、親戚之類的，總會出一兩個醫生吧，便想詢問大家「敢真的拿健保卡去跟親朋好友看病嗎？」尤其如果對方是泌尿、腸胃或私密科之類，對方健保卡一插所有就醫記錄全都看的到。他更補充，如果是一般醫病關係就算了，「如果對方是親朋好友，大家會怎麼看？」

針對此問題，許多網友紛紛回應表示，「朋友開業後就一直都是在朋友那邊看診」、「醫術好的話敢啊！不然要找不認識的喔」、「照看啊！還可以順便閒聊～有差嗎」、「不用害羞啊！可以信賴不是更好」、「找朋友割包皮」、「當醫師的叔叔跑去開醫美整所了」。

更有網友指出關鍵要點表示「有些健保診所醫院還得靠親朋好友幫忙刷健保卡才活得下去咧」並說明，這也不是甚麼犯法的事，正常人全身上下要找一處病還真的是蠻容易的，只要不是天天刷同一家診所太誇張這也沒甚麼，隱私問題也是會有一些顧忌，不過通常還是可以適當避開的。

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