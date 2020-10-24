辦新門號電商網站全被註冊 前用戶追討號碼他傻眼

為了方便使用，手機門號一到期，民眾可能會選擇續約，保留原手機號碼，但也有民眾看準新門號優惠，選擇更新號碼。有網友近期發文分享，他說自己去電信公司辦新門號，但開卡後經常會收到陌生簡訊、銀行推銷等訊息，用新門號登入網購電商平台也通通顯示已註冊，原PO忍受不了聯繫新門號的LINE好友，才得知這不是詐騙，而是前一個使用者忘記繳費，門號被釋出。

原PO在「批踢踢閒聊版」發文，他說自己原本的門號10月合約到期，透過網路門市換了一個新門號，但9月開卡後新門號常會收到刷卡資訊、銀行推銷、保險業務等訊息，用新門號進入蝦皮、MOMO、東森等電商平台也顯示已註冊，長期被前使用者的各種資料困擾。

原PO忍受不了用新門號登入LINE，隨機找了前使用者的好友聯繫，幫忙轉告前使用者將資訊更正，結果卻意外聯繫上對方父母，原PO說「他們告訴我原使用者出國，出國前有交代母親要記得替他繳費，但母親忘記了，於是這個門號就被我給辦了」。前使用者的母親表示，這門號是兒子學生時就開始使用的，對他很重要，請原PO過戶給他們。

原PO答應後便在直營門市與對方辦過戶，事後他也提醒網友「辦新門號遇到感覺不錯的號碼，有可能會碰到這類事情，提醒一下大家」。對此，網友則留言，「我覺得你人很好，不過門號不可能這麼快釋出啦」、「不理他們可以的」、「不過看到前面， 還在猜是過世的兒子的號碼」、「這門號太複雜，處理掉也好，不然天天被騷擾，真麻煩」、「好人有好報」、「電商網購一堆帳號不能辦，光著問題就夠大了」。