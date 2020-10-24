店家接外送備註見「長篇心經」以為惡作劇 結局神反轉：太有心了

美食外送興起，為了更貼近顧客的需求，許多外送平台都會有備註欄，讓客人在點餐的時候能和店家下達要求，但近日有店家收到了「上百字」的備註，原本以為又是無聊惡作劇，沒想到是要給最近騎車壘殘的店長，讓店家哭笑不得，但同時也感到很溫暖。

網友在臉書「爆廢公社」發文說，23日晚上跳出了一張超長訂單，原本以為是來了一筆外送大訂單，結果竟然是客人在訂單備註心經，上面寫著「觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空……」等一長串，一開始以為是無聊的惡作劇，結果仔細看了訂購名字，竟然是寫給最近騎車壘殘的店長，讓他們哭笑不得，但同時對這個舉動感到很溫暖。

網友看完也紛紛回應「迴向智慧王」、「這⋯⋯有心喔！」、「這真的很有心」、「大笑，這樣也可以喔」、「覺得很溫馨又好笑」、「心意大過於形式」、「這一定是熟客」」、「這個可以喔」，不過也有人認為「迴向這麼簡單就不用做善事啦」、「紙很快就用完」。