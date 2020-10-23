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店內不能睡！麥當勞趴睡男被搖醒後爆氣錄影 員工廣播再戰

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友指出，自己在麥當勞趴著休息卻被叫醒，讓他無法理解為何不能睡。示意圖／路透
有網友指出，自己在麥當勞趴著休息卻被叫醒，讓他無法理解為何不能睡。示意圖／路透

一名民眾分享自己在麥當勞消費的故事，他用完餐後趴下休息，卻遭員工廣播「不能睡」，讓他怒客訴；不過許多網友針對這樣的行為紛紛表示不買帳，指出去餐廳吃飯，本來就不能睡覺。

一名網友昨（22）日在PTT發文，表示他在麥當勞用餐，吃完後趴在桌上休息，卻有名工讀生拍了拍他的肩膀，對他說「先生，這裡不能睡覺」，讓他相當疑惑。

原PO接著拿起手機錄影，請該名員工再說一次，對方並解釋是怕他身體不舒服，來關心一下。後來員工離去之後，又對全店廣播「此餐廳禁止睡覺」，氣得讓原PO直呼「現在麥當勞是不能趴著休息嗎？」

目前原PO已客訴完畢，他表示，總公司會請店主管回電，後續再更新給大家。他也說，不明白住台灣是不是壓力很大，「至少我在國外10幾年去麥當勞，是還沒趴著休息被趕過啦…」

不過其他網友則紛紛留言回應，「你會去廁所吃東西嗎？餐廳當然不能睡覺，可撥（可悲）仔」、「拿手機出來錄影…需要這樣嗎」、「要睡覺去圖書館啦，那邊一堆在睡」、「拿手機錄影，你也是很奧客，人家也只是店員而已」；不過也有網友幫原PO說話，「你有消費就能佔位啊」、「其實說是關心你一下還行，但廣播禁止睡覺就太直接」。

有關麥當勞內能不能睡覺，各國的麥當勞沒有統一規定，但台灣大多是不行，因為認定餐廳是營業場所不是公共場合，所以如在店內睡覺會被勸離，之前也有顧客睡麥當勞店內，引發爭執而請來警方排解的案件。國外則是曾發生過顧客在麥當勞店內死亡數小時才被發現，因此店家制止顧客在店內睡覺也算是對雙方的安全保障。

麥當勞 PTT

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