飯倒火鍋煮遭店員臭臉圍觀 內行揭背後辛酸真相

台灣人愛吃火鍋，有人還喜歡把白飯倒進鍋裡煮成粥，剛好現在又逢螃蟹季，一碗蟹粥下肚，暖胃又超享受。不過「火鍋煮粥」這個動作到底會不會造成店員麻煩？近日意外成為熱門話題。

一名網友22日在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示自己吃小火鍋時，因為飯太硬，把半碗飯倒進湯裡煮來吃，結果店員瞄到後，沒說話、臉色鐵青，便拉了另名同事來看，「兩人臉超臭，也是沒說話走了…怎麼？不能這樣做嗎？我整鍋吃到乾乾淨淨耶…」

對此內行網友表示，「怕鍋底燒焦吧」、「他們以為你是澳洲來的客人，在那邊亂搞」、「怕黏鍋底吧，很難清」、「怕燒焦黏鍋底會刷到度爛」；也有網友回應，「別讓米在鍋底燒焦應該沒什麼關係吧」、「其實一直攪就完全不會黏鍋底了」、「飯黏底難洗，但是做這種工作管別人怎麼吃？」

事實上，現有很多店家開始主打「火鍋煮粥」，由專人服務，消費者只動口不動手，所以關鍵還是在小心別把鍋弄焦，讓店員方便清理最重要！