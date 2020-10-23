愛遲到不認錯還怪對方「給人壓力太大」 網：這種朋友快放生

你周圍有愛遲到的人？或是你自己就是愛遲到的人嗎？當心這樣可是會被討厭的。準時是一種禮貌，但有些人就是慣性遲到，理由一堆、總有各種突發狀況、甚至明明還沒出門，卻騙對方已經在路上「馬上到」，真的很讓人抓狂。有位網友在PTT Womentalk PO文，說朋友遲到一小時，他面露無奈不悅，反遭對方嗆聲「給人壓力太大」，讓原PO忍不住懷疑人生，「難道遲到才是常態嗎？」

原PO表示這位朋友之前就常有遲到狀況，也曾經遲到又沒帶手機聯絡不到人。這回相約，朋友又睡過頭快一小時姍姍來遲，原PO沒發脾氣只是面露不悅無奈，朋友不但沒道歉，反而告訴原PO「你對時間觀念太緊繃」，還說如果換成原PO遲到他才不會生氣，「這樣給人很大壓力」，讓原PO整個傻眼。

PO文一出，網友罵聲連連，「搞笑！遲到的還怪人家守時喔」、「知道自己有問題 所以先聲奪人」、「遲到的人都很理直氣壯啊，別人的時間都不是時間」、「跟這種人當朋友久了，你的價值觀會錯亂，去找別人當朋友吧！」、「表示沒很看重你，可以放生」、「有本事面試就遲到啊」。也有人建議反制，「你下次遲到兩小時看他反應」、「約他出來，讓他等一個小時，到了再說你這樣讓我壓力很大」。