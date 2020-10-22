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他分享最窮時科學麵當正餐 網友比慘「37元hold三天」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前分享自己以前因為家境不好，連吃東西都省到不行，示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友日前分享自己以前因為家境不好，連吃東西都省到不行，示意圖。圖片來源／ingimage

一名網友分享自己以前為了省錢，把科學麵當正餐吃的故事，意外引起不少共鳴，也讓眾網友想起過去的窮苦日子，紛紛分享自己的「省錢吃飯法」。

一名網友21日在PTT發文，表示自己家境不好，從小就聽到父母因為錢的問題吵架，第一次出國是從學校離開後因公出國。他還說，以前在學校讀書時，都幸運有宿舍住，由於住宿舍不能煮食，所以會買冷凍水餃還有科學麵，用飲水機來回浸泡冷凍熟水餃加熱，最後再泡科學麵和調味粉料提味。

這名網友表示，現在偶爾還是會想起以前這些不讓自己餓死的行為，而他也因為自卑的關係，不敢告訴別人這段故事，「窮困的時候真的好苦啊」。他也說，現在的學生看起來都好幸福，可以去網美店買貴貴的彩妝保養品和3C，「就算我出社會了，金錢觀和經濟還是差不多，只是從科學麵變成可以去麵攤吃麵而已」，文末更問大家有沒有窮苦的經歷，可以分享一下。

網友也紛紛回應，「中午只喝一杯焦糖奶茶」、「35（元）蔥大餅2片吃一天，偷裝學校的水喝」、「全聯37元大條土司，配水可以吃3天」、「儲值悠遊卡最低要100（元），想領錢連100（元）都沒」、「25塊肉燥飯分兩餐吃一整天，或去超商拿報廢品」、「兩天只吃一餐，在打工的便當店白飯吃到飽。瘦到40公斤，有學長約吃飯，餓到偷吃他的剩飯」；也有網友回憶起過去窮苦時光，直呼「苦的是日子，匱乏的是心靈」。

省錢 PTT

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