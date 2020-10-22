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富家女父母要她「不用努力」！ 網曝1關鍵：別太羨慕

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友說自己認識一位女性朋友，父母竟叫她「不用努力了」，只要她快樂就好，這讓原po相當羨慕，引起許多網友熱烈討論。圖／ingimage，示意圖
有網友說自己認識一位女性朋友，父母竟叫她「不用努力了」，只要她快樂就好，這讓原po相當羨慕，引起許多網友熱烈討論。圖／ingimage，示意圖

許多人夢想成為「有錢人」，希望可以過著無憂無慮的生活。一名網友他有位女性朋友，父母竟叫她「不用努力了」，他們都把錢賺好了，只要她快樂就好，這讓原po相當羨慕，引起許多網友熱烈討論。

一名網友在「Dcard」心情版發文，他有位北部的女性朋友，每天吃好、穿好、逛街買名牌貨，甚至三不五時就出國玩，有時候還會煩惱要去哪國玩，但那位朋友並不是公主也沒有大小姐脾氣，該有的氣質還是有，不過，這位朋友她有時候會在奇怪的地方很節省，像是大學時，她只睡地板不想買床，有還會跟原po一起湊單買些折扣品，但其實只是享受那個感覺，令原po相當不解，「有錢人的思維好難懂」。

有天原po和朋友出去，不禁問她「怎麼每次都煩惱去哪玩，而不是找工作呢？」，沒想到對方竟回答，她爸媽要她「不用工作了，他們已經把三輩子的錢都賺好了」，她只要快樂就好，甚至還說「她未來的老公也可以不用工作！」，當下原po內心只有，「羨慕、忌妒和一絲絲希望她看上我的機會啊」。

此文一出，引起許多網友紛紛表示，「她還缺朋友嗎？」、「請問現在報名來的及嗎？我不想努力了」，不過也有網友認為，自己賺的錢花起來會比較快樂，「不是有錢人就一定奢侈過活啦XD說不定有一些概念，我家不是到很有錢，可是就是能讓我不用工作也可以活，但我還是會省，父母的辛苦錢又不是自己的，自己的會花的比較快樂」、「這樣的人生好嗎？我錢自己賺，花起來爽度更高，不需要靠長輩，活得更自在」。

有網友則認為，這樣的教育方式會富不過三代，「富不過三代啊，只有三輩子，給他魚吃不如教他釣魚」、「我爸媽就是例子，兩個人因為父母留的太多不懂得珍惜都敗掉，辛苦的還是我們這些子女，所以有錢人的小孩固然讓人羨慕，但又有幾個可以保證一輩子都這樣呢」、「真的是富不過三代，我爸爸那邊的家庭也是這樣，也許你朋友是好的，但一定會有老鼠屎敗光的」。

不過，有網友認為真正有錢的其實富好幾代，「說富不過三代不過就是窮人自我安慰，真正富超過三代的佔絕大多數」、「揮霍不努力的有錢人有的確實富不過三代，但多得是比你有錢還比你努力的人」、「真的很富的還是有很多低調到不行，整個很一般人的」、「其實很多有錢家庭破產正是因為後代太有上進心，聽過不少富二代創業弄出個錢坑把家裡搞破產的，反倒是那些在手游上大把大把克金的廢富二代都過得好好的，通常拉富二代會倒，都是沒能力+太有上進心」。

富二代 破產

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