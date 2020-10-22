被多名朋友借走50萬全拿不回 他嘆：寧殺萬人也別借友一塊錢

古語云「朋友之間有通財之義」，但現代人在金錢往來上要算清楚才不會惹爭端。一名網友陸陸續續被不同朋友借了50多萬，最後因遇人不淑全都打水漂，讓他感嘆現在人不守信，以後再也不借人錢了。

一名網友在Dcard PO文揭露多名朋友跟他借錢卻一毛都要不回來的慘痛經歷，第一位朋友出車禍開刀住院，跟他借了4萬元，朋友保證等保險下來一定還，事後卻拿保險金跟女友去日本玩，因原PO沒簽借據，要了兩年都要不回來。

第二位朋友要開飲料店跟原PO借了8萬，因先前朋友借錢都有主動聯繫也有準時還，於是他爽快借出10萬也簽了借據蓋手印。後來他發現朋友在借據上玩文字遊戲，寫上「共同投資」的字樣，不還錢可稱為投資失敗而不算借錢，最後還把原PO封鎖。

第三位朋友為了跟老婆度蜜月跟他借5萬，他考量這個朋友有一個月薪五萬的工作，於是列了借據借給他。事後原PO才知道這個朋友在外面欠了高利貸幾百萬，而且婚禮的費用全都是老婆出的。最後兩人協議一個月還500元，還要主動催討並拖好多天才會匯錢，過了不到一年對方就不還了，總共才還了5000多元。

第四名朋友投資失敗又因疫情失業，跟原PO借一萬救急，並稱找到工作或領到政府補助就會還，結果他順利就業也領到補助，反而是原PO出車禍住院需要一大筆錢，跟朋友追討立刻被封鎖。

經歷這麼多無情無義的朋友，他感嘆這個世界的人都是不講信用的，成人世界沒有對錯和仁義，只有「利益」，並稱「寧願殺一萬人也不要無條件借朋友一塊錢，因為借錢就等於送錢」，他自嘲是笨又熱心講仁義的爛好人，最後害到自己和家人，現在則學乖了。