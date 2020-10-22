快訊

爽身粉風暴：瞞報致癌？「有錢任性」的害命藥廠巨獸

卓越新聞獎 聯合報系入選9項專業大獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被稱南投人瞬間變臉 她爆氣：埔里不是南投，我是鄉下人嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
埔里鎮的筊白筍田。圖／南投縣政府提供
埔里鎮的筊白筍田。圖／南投縣政府提供

跟外人自介出身時，要講縣市名還是區域名？一名來自埔里的女子被旁人講成南投，瞬間變臉糾正兩地是不一樣的，還指南投是鄉下，讓現場人相當不解。

一名網友在Dcard PO文表示去參加高中同學聚餐，聽到一對男女的對話，男生問女生是哪裡人，女生回「埔里人但現住在台北」，男生說：「那不就是南投嗎？」接著稱讚南投女生皮膚很白，女方突然爆氣說：「我是埔里，不是什麼南投！」。

女子秒變臉讓現場氣氛僵掉，男生趕緊微笑打圓場說曾去過埔里，那邊不是南投嗎？女子回：「埔里人才不覺得自己是南投人勒！南投是鄉下，我是鄉下人嗎？」。

男生走後，同學繼續討論這話題，有人說男生沒禮貌，但原PO疑惑埔里人真的不覺得自己是南投人嗎？其他人都是土生土長的台北人，但也不會歧視南投，自己也常跟父母去南投爬山，覺得是很美的地方，不解女生在人數眾多的場合反應這麼大，還要硬掰，是不是顯示自己都瞧不起小鎮出身的自己。

網友表示：「我覺得埔里更像鄉下耶，但我是草屯人也不會講自己是南投人」、「對外人來說就是縣市的一部分，有什麼好吵」、「我同事是埔里人，自己還會開完笑家很鄉下」、「會這樣爆氣應該是自卑心作祟」、「埔里在山區，所以不是鄉下（？）」。也有人認為男生不會講話，順著女生的話講就好了，沒必要糾正她。

還有人台灣其他縣市也有這問題，像是中壢人都會堅持自己是中壢人非桃園人、天母人會特別點出天母，而不會說自己是台北人等等。

埔里 Dcard

延伸閱讀

影／疫後振興！埔里推吉祥物票選 投票抽液晶電視

問哪裡人必回「中壢人」！全台灣最團結地區的秘密是？

影／林明溱：難忘921地震 慈濟人連夜做饅頭送給災民

又一個縣市淪陷！民航局證實南投曾有違法直昇機偷飛

相關新聞

被多名朋友借走50萬全拿不回 他嘆：寧殺萬人也別借友一塊錢

古語云「朋友之間有通財之義」，但現代人在金錢往來上要講清楚才不會惹爭端。一名網友陸陸續續被不同朋友借了50多萬，最後因遇人不淑全都打水漂，讓他感嘆現在人都不守信，以後再也不借人錢了。

被稱南投人瞬間變臉 她爆氣：埔里不是南投，我是鄉下人嗎？

跟外人自介出身時，要講縣市名還是區域名？一名來自埔里的女子被旁人講成南投，瞬間變臉糾正兩地是不一樣的，還指南投是鄉下，讓現場人相當不解。

小七這款三明治終於回歸 網感動：漲價也要買爆！

7-Eleven多樣化的食物讓人目不暇給，但也有不少小七美食經常被消失，近日一名網友發現，她最喜愛的三明治「回歸」了，直呼「還不快去買爆！」，貼文一出網友紛紛表示太感動，就算漲價也要買爆！

肯德基轉型「吃到飽」有商機嗎？ 網曝：日本有，人超多

只要一看到肯德基，一定會想到人氣商品「炸雞」和「蛋塔」，有網友好奇若肯德基轉型成「炸雞吃到飽」449元加一成服務費，是否就能夠贏過麥當勞，引起網熱烈討論。

網紅Xpark模仿企鵝 嬌笑「後面的人都在學我」 偷拍路人惹眾怒

桃園Xpark水族館8月7日開幕至今才兩個多月，熱潮不減，依然是網紅熱門的打卡地點。有位網友在Dcard發文，說和友人逛Xpark被一名網紅偷拍，還發到IG限動，嬌笑說「後面人都在學我動作...但身為我們這一行的...是絕對不能害羞...」。被偷拍的網友氣到在IG要求網紅撤影片道歉，網紅後來撤掉影片，但始終沒有道歉。

保險推銷電話秒掛會有罪惡感？網曝業務心聲加碼一招「永不來電」

手機號碼用久了，難免會接到各式各樣的推銷電話，即使加裝APP過濾來電，也還是會有漏網之魚成功call in。

女童領超商愛心餐猶豫不決 他偷塞錢給店員：以後不夠call我來補

社會上仍有溫情！一名家庭經濟弱勢小妹妹到超商兌換愛心餐，原本拿的是自己喜歡吃的便當，後來可能發現不小心拿到金額比較貴的，於是又默默放回架上，改拿了比較便宜的水餃，結果旁邊一位陌生人的善心舉動讓許多網友得知後都很感動。

小學男班導讓女童獨自離校、私下約學生 家長爆氣未被告知

日前一名國小生的媽媽在網路上分享，自己11歲的女兒的班導是個年輕的男老師，不但持續做出令她不能接受的舉動，更私下與班上某些學生有群組，因此上網發文詢問「是不是自己想太多？」

顧客訂房後卻臨時反悔 謊稱「剛去過後不喜歡你們的房間」

現在因網路發達，出遊訂房的方式也非常方便且多元，但日前卻有旅宿業者遇到住客不但臨時取消訂單，更撒謊騙說「朋友有過去了，但因他們說不喜歡你們房間，有跟你們說不住了」的誇張行徑，讓業者氣炸。

媽說有飲料能喝！她一拿「雙氧水」傻眼 網歪樓：確定親生？

喝飲料前應當注意瓶身與裡頭內容物，否則誤喝可能會因此對身體產生危害。一名女網友透露，日前她講完電話覺得口乾舌燥，當時媽媽便說副駕駛座旁有飲料可以喝，沒想到她正要喝時卻驚覺不對勁，因為這竟然是一瓶如假包換的雙氧水。

日本名產老被嫌太甜 內行人點破：台灣人根本吃錯方式

日本是台灣人最愛去的國家之一，有些伴手禮也因是跟國人一起回國的「常客」，在台灣擁有高知名度。但並非所有來自日本的點心都能大受歡迎，有網友發文討論「難吃名產」，結果卻被內行網友指正，根本是台灣人「吃錯了」。

兒子2度癌症復發！爸求老天爺將病痛轉給他 落寞背影惹鼻酸

爸爸和弟弟都要堅強加油！昨（18）日一名網友在社群媒體PO出藏有洋蔥的抱怨文，開頭表示年僅14歲的兒子在7歲罹患癌症、9歲癌症復發，沒想到日前又2度復發，每次的手術和化療過程非常辛苦，因此十分心疼兒子，並向老天爺祈求「我願意代替他來承受這些病痛」，貼文曝光後，湧進5萬名網友留言打氣。

熱門新聞

小七這款三明治終於回歸 網感動：漲價也要買爆！

保險推銷電話秒掛會有罪惡感？網曝業務心聲加碼一招「永不來電」

國慶新娘託友人協助婚禮攝影 成品讓她崩潰：永生難忘

肯德基轉型「吃到飽」有商機嗎？ 網曝：日本有，人超多

被稱南投人瞬間變臉 她爆氣：埔里不是南投，我是鄉下人嗎？

網紅Xpark模仿企鵝 嬌笑「後面的人都在學我」 偷拍路人惹眾怒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。