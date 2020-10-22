被稱南投人瞬間變臉 她爆氣：埔里不是南投，我是鄉下人嗎？

跟外人自介出身時，要講縣市名還是區域名？一名來自埔里的女子被旁人講成南投，瞬間變臉糾正兩地是不一樣的，還指南投是鄉下，讓現場人相當不解。

一名網友在Dcard PO文表示去參加高中同學聚餐，聽到一對男女的對話，男生問女生是哪裡人，女生回「埔里人但現住在台北」，男生說：「那不就是南投嗎？」接著稱讚南投女生皮膚很白，女方突然爆氣說：「我是埔里，不是什麼南投！」。

女子秒變臉讓現場氣氛僵掉，男生趕緊微笑打圓場說曾去過埔里，那邊不是南投嗎？女子回：「埔里人才不覺得自己是南投人勒！南投是鄉下，我是鄉下人嗎？」。

男生走後，同學繼續討論這話題，有人說男生沒禮貌，但原PO疑惑埔里人真的不覺得自己是南投人嗎？其他人都是土生土長的台北人，但也不會歧視南投，自己也常跟父母去南投爬山，覺得是很美的地方，不解女生在人數眾多的場合反應這麼大，還要硬掰，是不是顯示自己都瞧不起小鎮出身的自己。

網友表示：「我覺得埔里更像鄉下耶，但我是草屯人也不會講自己是南投人」、「對外人來說就是縣市的一部分，有什麼好吵」、「我同事是埔里人，自己還會開完笑家很鄉下」、「會這樣爆氣應該是自卑心作祟」、「埔里在山區，所以不是鄉下（？）」。也有人認為男生不會講話，順著女生的話講就好了，沒必要糾正她。

還有人台灣其他縣市也有這問題，像是中壢人都會堅持自己是中壢人非桃園人、天母人會特別點出天母，而不會說自己是台北人等等。