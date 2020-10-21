小七這款三明治終於回歸 網感動：漲價也要買爆！

7-Eleven多樣化的食物讓人目不暇給，但也有不少小七美食經常被消失，近日一名網友發現，她最喜愛的三明治「回歸」了，直呼「還不快去買爆！」，貼文一出網友紛紛表示太感動，就算漲價也要買爆！

一名網友在Dcard發文表示，中午走進7-Eleven發現，她愛吃的商品回歸了，就是「焗烤起司鮪魚三明治」，想當初她幾乎天天都吃這款三明治，結果一陣子就沒看到它了，想不到現在又重新上市，讓原PO欣喜若狂，直呼「還不快去買爆！」

貼文一出，許多網友紛紛表示同感，「終於回來了我之前一直找，加熱爆好吃」、「真的！前陣子不見了」、「我很崩潰....超好吃」、「我以前也好喜歡吃這個！昨天早上在711看到還覺得很驚訝」、「這個加熱超好吃，好像冬天才會賣的樣子」、「真的超好吃，我的超商三明治第一名！」。

還有網友點出，每次重新上架就會漲價，「變貴了！我覺得萊爾富的版本比較好吃欸」、「漲價了」、「每次只要重新上市就會漲價哭哭」、「怎麼它一直漲價...都快比一個便當貴了」、「我記得以前才35塊」、「45好貴啊...」、「現在物價怎麼了...這貴到我真的吃不下去了，以前三明治一個才30出頭」。