肯德基轉型「吃到飽」有商機嗎？ 網曝：日本有，人超多

只要一看到肯德基，一定會想到人氣商品「炸雞」和「蛋塔」，有網友好奇若肯德基轉型成「炸雞吃到飽」449元加一成服務費，是否就能夠贏過麥當勞，引起網熱烈討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他表示肯德基雖然一直嘗試推出新菜單，但在台灣始終還是打不過麥當勞，若肯德基轉型成「炸雞吃到飽」定價449元加一成服務費，是否會有商機，於是想問問網友的想法。

網友紛紛表示，「那我一定狂嗑蛋塔」、「蛋塔499吃到飽我可以」、「狂吃蛋塔，我可以」、「蛋塔吃到飽+1」、「可以開先例啊，速食店吃到飽，我覺得有搞頭」

有網友則認為，吃一份套餐就飽了，沒必要開吃到飽「一個餐就飽了，吃到飽幹嘛」、「肯德基炸雞都先炸好放超久，已經沒有以前好吃了」、「誰要去整家只有蛋塔能吃的吃到飽」、「歡樂吧都只能開那幾間了，哪可能連肯德基也出來開吃到飽」、「前幾年頂呱呱搞過吃到飽阿，沒多久就收光了」、「這麼油的東西不會有多少人想吃到飽」。

有網友透露，其實在日本和美國早已有肯德基吃到飽，「日本真的有肯德基吃到飽，每天人多到跟甚麼一樣，而且是老人」、「日本有啊，吃幾塊就膩惹」、「日本就有，只不過日本的肯德基，不好說」、「美國的肯德基有提供吃到飽，點的人其實不多」。