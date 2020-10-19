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小學男班導讓女童獨自離校、私下約學生 家長爆氣未被告知

聯合新聞網 / 綜合報導
一名國小生的媽媽在網路上分享，自己11歲的女兒的班導是個年輕的男老師，不但持續做出令她不能接受的舉動，更私下與班上某些學生有群組。 示意圖／ingimage
一名國小生的媽媽在網路上分享，自己11歲的女兒的班導是個年輕的男老師，不但持續做出令她不能接受的舉動，更私下與班上某些學生有群組。 示意圖／ingimage

日前一名國小生的媽媽在網路上分享，自己11歲的女兒的班導是個年輕的男老師，不但持續做出令她不能接受的舉動，更私下與班上某些學生有群組，因此上網發文詢問「是不是自己想太多？

原PO在「爆系知識家」發文說明，該班導師多次在未取得家長同意的狀況下，讓過敏生病的女兒自行離開校園，再以參加外校歌唱比賽慶功之名，邀請孩子們逛夜市、唱KTV，而這些行徑都先告知小孩後，才詢問家長是否同意。

對於這位老師的誇張行徑，原PO更補充道，該老師曾說因為特殊孩子需要，所以在辦公桌下設置一個小秘密空間，而原PO的女兒也曾在秘密基地睡一堂課。在原PO與學校反映後，還聽聞老師主動詢問某些孩子，是否要一起去看最新上映的電影，讓原PO氣的發文表示「我真的很生氣，是我想太多嘛？」

此文一出，便引起許多網友覺得誇張，紛紛表示，「妳沒有想太多，正常思考」、「我會殺去學校好好溝通了，哪有都不跟家長說的？」、「這樣子的確不妥，這些事本來就是要先與家長聯繫」、「連告知妳都沒有，基本的尊重呢？這是身為一個老師該有的態度嗎？不怪妳多想，是老師的問題很大。」

班導師

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