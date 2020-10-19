媽說有飲料能喝！她一拿「雙氧水」傻眼 網歪樓：確定親生？

喝飲料前應當注意瓶身與裡頭內容物，否則誤喝可能會因此對身體產生危害。一名女網友透露，日前她講完電話覺得口乾舌燥，當時媽媽便說副駕駛座旁有飲料可以喝，沒想到她正要喝時卻驚覺不對勁，因為這竟然是一瓶如假包換的雙氧水。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，媽媽東西買太多，副駕駛座放不下，因此和她交換座位叫她坐到前面來，由於剛才講了很久的電話，頓時感到口渴想喝東西，媽媽聽完直接說「有飲料啊！自己拿來喝」。

不過，正當她要喝的時候拿起來一看，發現這是白底藍圖的雙氧水，讓她大喊「喝下去不只阿公，祖宗十八代都見得到」，這時媽媽才說「剛才袋子塞不下，就先放架子上」，讓她無奈地說「我爸媽差點成為有錢人，因為我意外險保很高」。

此外，原PO加碼分享天兵媽媽的糊塗事蹟，小時候吃過汽油布丁，高中時媽媽把消毒水裝在雞精瓶，隨後又放回盒子裡，害她不小心喝到，之後就再也不敢亂吃媽媽給的食物，很佩服自己是怎麼活到這麼大的。

貼文一出，網友歪樓回應，「有這些經歷難怪妳保險保很高」、「驗一下DNA看看是不是親生的」、「遇到妳阿母，妳真的命很大」、「看到雞精那個笑出聲」、「妳這不叫人才是奇才啊！」、「你還健在應該是上輩子燒好香」。