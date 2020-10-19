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兒子2度癌症復發！爸求老天爺將病痛轉給他 落寞背影惹鼻酸
爸爸和弟弟都要堅強加油！昨（18）日一名網友在社群媒體PO出藏有洋蔥的抱怨文，開頭表示年僅14歲的兒子在7歲罹患癌症、9歲癌症復發，沒想到日前又2度復發，每次的手術和化療過程非常辛苦，因此十分心疼兒子，並向老天爺祈求「我願意代替他來承受這些病痛」，貼文曝光後，湧進5萬名網友留言打氣。
這名爸爸在臉書社團「爆怨2公社」發文抒發心情，「我要抱怨老天爺為什麼不把病痛轉到我身上」，14歲的兒子不幸罹患癌症，好不容易戰勝病魔，怎料卻又2度復發，晴天霹靂的壞消息讓他自責又不捨。
原PO透露，每次療程都要切除腫瘤手術加化療、電療長達一年，過程中會產生副作用，這樣的病痛對於一個小孩真的無法承受。原PO心痛地說「老天爺可不可以求求您別再把病痛給我兒子了，我願意代替他來承受這些病痛，希望您能讓我兒子早日康復不要再癌症復發」。
最後他也向努力治療的兒子喊話，「你要好好加油撐過這一年的治療，雖然生活上只剩我跟你兩個人，加上面臨龐大的醫藥費，但爸爸會辭去工作陪在你身邊，好好照顧你直到你康復為止」。
虐心貼文在網上曝光，引來萬名網友替爸爸和弟弟加油打氣，「願神醫治雙手治癒弟弟，加油！早日康復」、「好不捨，小小年紀歷經這麼多病痛，一定要加油」、「陽光總是在烏雲的後面⋯加油」、「路程艱辛，爸爸跟孩子都要堅強樂觀面對一切，加油」、「爸爸辛苦了！祝福孩子早日康復，別再受磨難之苦」、「辛苦了，路很漫長互相扶持鼓勵，會好的要堅強」、「願孩子一切健康平安長大，爸爸辛苦之餘，身體也要顧」。
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