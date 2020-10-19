男買手搖飲不慎杯底慘破一路流光光 網笑稱：你不孤單！

逛街、讀書或是嘴饞時人手一杯手搖杯，但各品牌對於外包裝品質的訴求都不大相同，引發出許多有趣的事情。有男子購買一杯手搖杯享用，但卻意外讓吸管貫穿杯底，等到發現時卻只剩下無盡的空虛，讓他感到又氣又好笑。

一名男子在《Dcard》有趣版發文表示，近日可不可茶飲與寶可夢聯合推出新品及限定設計款杯身，吸引民眾前往購買，原PO也不免俗的買了一杯，興高采烈的將飲料放置車廂，想說到了目的地再慢慢的享用，到達之後原PO喝了兩口後卻感到很奇怪，發覺僅僅少了兩口的手搖杯太過輕盈，感到不太對勁，一看之下發現，原來是吸管將杯底貫穿導致飲料流光，最大的獲利者竟是車廂抹布，這個結果也令原PO哭笑不得，文章發布後引起熱烈迴響。

網友們看到後詼諧表示，「別浪費，把抹布擰乾淨！」、「求超強力吸水抹布，感覺超好用」、「我懷疑你準備業配抹布，但我沒有證據」、「還不騎回去買一杯壓壓驚，不想騎回去吸乾抹布也是可以的」、「吸管太長，吸管的錯！」。

同時也有網友分享類似的慘痛經驗，「我也是上禮拜杯子被我弄破嗚嗚」、「迷客夏的也是」、「我是員工，之前是從封膜機把飲料拿出來就爆了」、「我也是！車子的前置物都是奶茶」。