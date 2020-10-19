想起當年921…台南連7震嚇壞眾人 他超前部署「搭帳篷」避難

台南市17日夜間連續發生多次規模4以上地震，其中最大規模達5.2，不少民眾都心有餘悸，有網友「超前部署」，在自家門口空地擺設帳篷，以安心睡覺。有網友笑翻留言「叔公請收留我們家一晚」、「別有風趣」，不過也有人認為，睡在大樓旁邊很不安全，若真的出事了恐被壓死。

有網友在臉書社團「我是新營人」發文表示，台南市發生5.2級有感地震，讓他想起當年921地震時，他也是人在震央處，這次的地震震央正好離他也很近，為了安心睡覺，他帶著家人到家門口搭帳棚睡覺。

從該網友貼出的照片中可見，他在大樓旁搭建了帳篷，還鋪有地毯、帶著棉被與椅子，可說是裝備齊全。

其他網友則留言「所謂的超前部署，說白了就是怕死啦」、「我覺得睡學校操場可能會更安心一點」、「養帳花錢，用在這時」、「有當年921後，嘉義公園出現大量帳篷的情景」、「晚上注意保暖」、「你確定這樣睡得著」、「有經歷過921的我，一有地震就習慣往外衝」、「我們沒帳篷的全家本來要移去車上睡！真的搖到害怕」。

不過也有網友提醒「要遠離建物啊」、「最好的辦法，就是把車開到休息站睡覺」、「感覺要搭在空曠一點的地方比較安全，旁邊還有建築物，有點危險」、「旁邊都是建築物，這樣更危險」。