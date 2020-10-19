學徒月入1萬吃鍋不敢幫女友點玉米 鄰桌暖心送一盤：盼你撐過

從學徒到師傅，是一段艱辛漫長的路程。一名烤漆師傅去吃火鍋時，聽見隔壁桌同行的學徒為省錢不敢幫女友加點玉米，他感慨之餘，大方叫了一盤玉米為小情侶加菜，並幫對方打氣。此義舉不但獲得眾多網友稱讚，也勾起不少人心酸的學徒回憶。

一位烤漆師在「爆廢公社二館」發文，他表示日前一個人去吃火鍋時，聽到隔壁桌一對情侶的對話，讓他感慨萬千。女方問男友可否點一盤玉米，男方並未同意，而是請她「省一點」，因為「我當學徒薪水才一萬，等我升師傅再請妳吃龍蝦」。女方則驚訝道：「汽車烤漆學徒才一萬哦？」

發文的烤漆師聽到是同行的學徒後，便點了一盤玉米，請服務生送到隔壁桌，接著轉頭跟對方說：「加油，我也是烤漆師！」貼文最後並寫道，「希望你能撐到變師傅！哦，不！是希望她能撐到你變師傅！」

許多網友訝異，台灣現在居然還有這種遠低於勞基法規定的待遇，烤漆師傅則回應「這是真的，現在還有5-6000的，師傅不想教，學徒想學就得接受」。他解釋，「學徒顧名思義就是來學東西的」，因為是免費學技術、無法幫忙，還支領薪水，所以很多厲害的師傅其實不願意教學徒，若有心想學只能接受微薄的薪水。

有人感嘆這則貼文「既現實又悲傷」，也釣出不少學徒回應，「學徒6000路過，當時勞基法是20500」、「6千路過，因太傷身體和呼吸系統，退出」、「曾經學徒6000路過，現在38000-46000」、「我剛出社會學修車…1個月3500」、「以前汽車保養廠當學徒，一個月6000，週休一日含餐」、「以前引擎技師一個月20000，熬了快3年，女朋友也陪我熬成老婆了」。

至於烤漆師傅的待遇，有網友說月入10萬不是問題，但發文者表示，「有些超過20年資歷的師傅月薪也不超過5萬」。另有陪另一半熬過的網友現身說法，「我先生也是從日薪600的學徒熬過來，18年後已經是年收好幾百（萬）的工廠老闆」，她說兩人剛在一起時，先生日薪1500，結婚時是日領3000的師傅，直到後來自己創業，才大大改善收入。