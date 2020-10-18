貢丸湯加什麼「菜」才對味？網一面倒：沒加就只是在喝水

台灣被譽為「美食天堂」，擁有許多道地小吃，不過每個人吃東西的口味不一樣，近日就有一名網友問到「貢丸湯要加什麼菜才對味？」此文一出引發網友熱議。

該名網友在PTT八卦板PO文表示，他個人覺得貢丸湯一定要加香菜，「加芹菜的根本不懂貢丸湯啦」，原PO認為，香菜除了當醬料的混合物以外，最大的功能應該就是加在貢丸湯裡面了，因此上網詢問網友看法。

文章隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言表示「香菜、芹菜，沒了」、「芹菜、香菜都很棒，經典口味」、「香芹，結案」、「香菜，其他都是拐瓜劣棗」、「香菜貢丸湯，芹菜菜頭湯，其他都是來亂的」、「香菜芹菜都給我加爆，沒加這些貢丸湯就只是在喝水而已」。

不過，也有網友持不同意見，「芹菜、香菜都很噁」、「香菜、芹菜真的噁心」、「喝湯喝到芹菜很哭」、「加芹菜我直接翻桌」、「原來也有人痛恨芹菜！原來我不孤單」、「貢丸湯灑胡椒粉，比蒜酥讚」。