膝蓋動手術！搭捷運小孩踢到傷口 媽媽拒道歉：他現在才幾歲

父母帶小朋友外出總會遇到不少狀況，身為父母該如何管教是一門學問。近日一名女網友搭捷運時，遇上2個大人帶4個小朋友上車，其中1位小朋友爬上座椅後，不慎踢到她剛做過手術的膝蓋，但小朋友的媽媽不但沒有道歉，反而直說「等到你帶孩子就知道有多辛苦了」，讓她覺得生氣又委屈。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，晚上搭捷運時看到2名大人帶著4個小孩上車，其中一個小孩轉身爬上椅子時，不小心踢到她膝蓋開刀的傷口處，由於當下覺得很痛，一時大聲地說「你踢到我了」，這時原本吵鬧的小孩瞬間安靜下來。

不過，大人們見狀卻對小孩說「你不要再亂動，小心隔壁阿姨她很兇喔」，原PO聽完當場氣炸「現在是妳的小孩踢到我開刀傷口，還說我很兇是怎樣」，沒想到對方不甘心回擊「妳又沒跟小孩講妳受傷，況且傷口沒有包紮，而且他現在才幾歲我哪有辦法，等到妳帶小孩就知道我的辛苦」。

原PO隨後表示，「所以呢？放任小孩這樣爬就不對，從剛剛到現在一句道歉也沒有，是要怎麼教小孩」，對方這才不耐煩叫小孩道歉，事後補了一句「這樣妳滿意了吧」，原PO解釋，「不是沒體諒帶孩子的辛苦，而是那位媽媽不會教就不要生」。

貼文一出，網友留言回應，「標準的會生不會教」、「就算沒有受傷，撞到人也要道歉」、「小時候不教長大就知道，祝她等著收果」、「身教重於言教，恐龍家長很多不懂」、「死不認錯有夠扯，不好好教育孩子，真的很糟糕」。

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文章授權轉載自《香港01》