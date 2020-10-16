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她曝手搖飲店菜鳥用這一物洗波霸珍珠 網友全傻住：好噁

聯合新聞網 / 綜合報導
一名在飲料店工作的女網友看到新人大姐清洗波霸的過程，讓她嚇了好大一跳。圖片為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
一名在飲料店工作的女網友看到新人大姐清洗波霸的過程，讓她嚇了好大一跳。圖片為示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台灣手搖飲店隨處可見，許多人每天都喜歡來上一杯，當中珍珠奶茶、波霸奶茶是很多老饕的最愛。一名在飲料店打工的女網友發文表示店裡製作食材都有一定的程序標準，但一位上了年紀的新人大姐在洗「波霸（大珍珠）」時，所用的器材讓這名女網友看傻了眼，貼文一出也嚇壞所有人。

原PO在《Dcard》寫道自己工作的飲料店常常會有別間加盟店的新人來受訓，每次來的人各式各樣都有，但當中就屬一位大姐讓她印象最深刻。原PO說這位大姐其實已經退休了，但仍繼續職場上的第二春，有次在洗波霸時，洗滌的器材卻讓人看了嚇一跳。

原PO表示正常流程是波霸煮完後，會倒進不鏽鋼的漏盆把水濾掉，再用RO水在漏盆內把波霸洗乾淨，但這位大姐卻是把波霸直接往洗手台裡一倒，然後開始清洗了起來，這個動作讓所有人看到都驚訝的問她「為何沒有用漏盆？」沒想到大姐竟然從洗手台拿起了「水槽提籠」說「不是這個嗎？」原PO看了忍不住笑了出來。

貼文也讓其他網友們看了忍不住直呼「好噁」，其他人則議論紛紛「我比較怕的是，這不知道是大姐第幾次煮珍珠？這次有被你們看到丟掉，那之前呢？」、「這不是有趣，是有衛生疑慮吧」、「還好我很久沒喝手搖了」、「我應該會傻眼到生氣，而且煮珍珠要很久欸」。

還有些人想知道這些波霸最後如何處理，「我比較想知道後來那些珍珠怎麼樣了」、「請問之後怎麼處理那鍋波霸？」原PO也再次發文做出澄清表示「免擔心，整鍋進垃圾桶」。她說這位大姐已經退休了，當天也才第二天上班，第一天有原PO邊做邊教，但第二天則讓大姐獨立作業，所以才會發生這起烏龍事件。

他認為大姐很努力學習並且虛心受教，常常會主動問問題，或許是因為上了年紀，記性比較沒那麼好，得常常需要他人提醒，因此原PO也設身處地的想像如果是自己母親在外工作，也希望同事能有耐心的包容教導，所以才沒有對大姐嚴厲地責備。

Dcard 手搖飲料 珍珠奶茶

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