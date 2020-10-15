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住飯店未退房卻遭房務開門闖入 網：教育訓練待加強！

聯合新聞網 / 綜合報導
女子與伴侶連假甜蜜出遊遭飯店房務強闖，飯店示意圖。圖／Ingimage
女子與伴侶連假甜蜜出遊遭飯店房務強闖，飯店示意圖。圖／Ingimage

因疫情影響，不少旅客打消出國遊玩的念頭，改選境內旅遊，除了接觸大自然、享用地方美食外，選擇舒服精緻的飯店休憩更是旅途中不可或缺的要素。一名女子於連假期間與男友慶祝交往四周年出遊，一趟完美的旅途卻遭飯店房務人員打擾，未達退房時間遭房務人員開門闖入，令她直呼「這教育訓練真的不行」！

一名女子於社群平台《Dcard》旅遊版上發文，女子於連假期間與伴侶慶祝交往四週年紀念日，訂了飯店享受兩人生活，整體的房間舒適度及飲食方面都令原PO感到滿意度十足，不料距離退房時間40分鐘前，原PO與伴侶正在換衣服及整理行李時，房門卻遭感應開門，幸好房間門另有裝置安全鎖，對方才無法推門長驅直入，一經查看發現是飯店房務人員，而兩名房務人員並未給予道歉，僅神色尷尬的詢問是否需要整理房間，令原PO感到十分不舒服，退房時告知櫃台人員狀卻僅收到敷衍性回覆，原PO憤而發文表示「是我們太大驚小怪了嗎？」

事後原PO覺得飯店公關處理不佳，整體上不受尊重，便在官網留下投訴評論，希望飯店能夠積極處理，而原PO也在12日收到飯店主管的致電道歉及解釋，不僅承認疏失並表示能提供一晚的住宿體驗及Buffet兩客作為補償，同時也承諾加強員工教育訓練並對相關人員進行懲處，飯店主管的處理態度也讓原PO的心情得到安慰，並答應撤銷評論，圓滿收場。

飯店主管出面解釋並誠懇的致上歉意，令原PO感受到尊重。圖擷自Dcard
飯店主管出面解釋並誠懇的致上歉意，令原PO感受到尊重。圖擷自Dcard

文章發表後許多網友表示，「還沒到退房時間真的很不OK！」、「很明顯就是以為你們退房了，大概是櫃台或房務沒有溝通好，這一定要客訴」、「真心覺得起碼要先敲門告知，再做開門動作」、「這個SOP錯了，可以投訴」、「會造成這種情況最大原因就是訓練不足」。

但也有網友表示，雖然飯店沒能第一時間處理客人的不適，但後續的相關處理也釋出飯店誠懇的態度，還是給予鼓勵，「工作人員也會失誤，還是可以原諒他們」、「房務內部訓練再加油」、「應該是溝通不良，後續處理還行」。

連假 Dcard

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