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小六女賣10元汽車給班上男生 過世後才曝真相惹人鼻酸！

聯合新聞網 / 綜合報導
原po分享小學班上女同學賣玩具的故事，結局讓眾多網友感到鼻酸。示意圖／ingimage
原po分享小學班上女同學賣玩具的故事，結局讓眾多網友感到鼻酸。示意圖／ingimage

日前本報報導小學6年級學生帶手機到學校，並收錢借網路給同學的故事，而該文章也釣出一名網友回憶小學時，也有遇到班上女同學販售男生玩具的經驗，而大家一直以為女同學是喜歡玩男生玩具，直到女同學去世後才曝光真相，文章一出後，網友紛紛表示後勁太強，「內文怎麼加了洋蔥」。

原po在ptt的「Gossiping」板上表示，小學5、6年級時，班上轉來一位女學生，因為是轉學生的關係，班上同學都跟她鮮少互動，直到有次她帶全新的TOMICA的小汽車來學校販賣，一開始賣100元，班上同學都嫌太貴，後來一台車就賣10元，賣了1個月後，就轉賣樂高的小零件跟人物玩具，也是賣10元，原po當時還好奇問她「為何不賣小汽車了？」，女同學也回應到「爸爸說女生不要老是玩男生的玩具。」

原po憶起，也因為賣便宜玩具的關係，班上的男同學都跟她變成好朋友，下課休息時間、放學都會跟女同學玩，直到有一天，大家發現女同學跑不快且很容易喘，身體還有一個長長開刀的縫，詢問之下才知道女同學患有天生心臟病。

後來原po國中三年級那一年，得知女同學不幸去世，所有國小同學都去一起參加公祭，參加公祭完畢後，女同學的大姊也帶大家去參觀她的房間，結果房門一開，大家都非常驚訝，因為女同學的房間裡根本沒有男生的玩具，全是小女生的玩具，大批男同學馬上就問「她不是喜歡小汽車、樂高、遙控汽車、手槍類的嗎？」

結果女同學的大姊解釋，因為妹妹從小有天生心臟病，在學校都很安靜，加上又長得清秀，常常受到其他小學生的捉弄，甚至被霸凌，所以才轉來原po的學校，轉到新學校後，女同學暗戀班上一位男學生，發現該男學生很喜歡玩「火柴小汽車」，就要求爸媽買10台小汽車要帶去學校送給喜歡的男學生，結果女同學帶到學校送給喜歡的男學生後，男學生竟然給她現金，自此以後，女同學就莫名其妙變成在學校賣玩具的人。

女同學的大姊接著說，因為父母發現每次買小汽車玩具給妹妹都會很開心，加上妹妹天生心臟病，醫生說活不到成年，所以父母親也不惜一切花錢讓妹妹開心，而聽完大姊的解釋後，全班同學才恍然大悟。

文章一出，引起許多網友鼻酸，紛紛表示「這麼多洋蔥是想逼死誰」、「她喜歡你，而你卻付錢的故事」、「聯考作文這篇一百分」、「你們一班都是好人」。

PTT 國中生

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