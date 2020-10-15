反應蛋糕品質差竟遭回「味道主觀」 店家態度令顧客傻眼

許多家庭在慶祝活動時習慣準備蛋糕，不僅能讓家人之間更親密，也能共享可口甜食，以及歡樂的情緒及氛圍，生日派對上更少不了蛋糕這個主角。但有網友精心準備的蛋糕卻在切開後發現根本不能吃，不僅蛋糕體乾硬，外觀更直接塌陷，店家不認不賠的態度甚至惡意抹黑，讓壽星十分傻眼直呼「太惡劣了！」

一名女網友於《爆怨公社》上貼文表示，為與家人慶祝生日，訂購蛋糕與家人一同享用，不料帶回家享用之際，卻看到蛋糕外觀塌陷，原以為是提取時不夠小心，但切開蛋糕後更發現蛋糕海綿體乾硬，與正常蛋糕體相差甚大，與店家詢問聯繫後，對方窗口卻回覆表示口味及味道都是主觀想法，這讓原PO與親友無法接受，店家則不願意負起責任退款，更直接已讀不回。

最後原PO上Google評論分享經歷，但卻遭店家惡意抹黑為同行業者使她怒不可遏，以前科技業現任全職媽媽的原PO直呼「這種店的Google評論竟然4.9分，我還想問你的評論是從哪裡來的！」

文章發布後，網友紛紛留言表示，「令人傻眼的蛋糕」、「真的是蛋糕？我還以為是石膏」、「完全不行的蛋糕」、「line的回覆令人好火大」、「消極的態度才是令人不爽的原因」、「已讀不回還抹黑」、「這蛋糕看起來不美味」、「看照片中的蛋糕質感已經接近『發糕』了」、「技術差成這樣還一直回公版訊息惹惱客人，也是奇葩」。

女網友與家人同慶生日，蛋糕卻成敗筆。圖擷自 《爆怨公社》

店家不認不賠的態度甚至惡意抹黑，讓壽星十分傻眼直呼「太惡劣了！」圖擷自 《爆怨公社》