超狂女服務生「邊跳芭蕾邊送餐」 網：這一看就是練家子

不少民眾到餐廳用餐時，對於服務生的桌邊服務非常重視，若服務態度良好且餐點美味，必會對這間餐廳留下深刻印象。然而，有網友分享一間咖啡廳店員同樣獲得民眾深刻的印象，但卻是因為她「邊送餐邊跳芭蕾舞」，讓在場客人全驚呆了。

一名在咖啡廳工作的網友在臉書「爆料公社」PO文，分享公司新進的女同事在上班時做出超狂事蹟，由於最近常有客人告訴店長「你們的店員很厲害耶！」，短短一句話原本讓店長感到相當困惑。

然而，店長想起地下室時不時出現驚呼聲，大家也會好奇到底發生什麼事，直到調出監視器畫面才發現，原來女同事竟然「邊跳芭蕾舞邊服務客人」，讓客人看了紛紛驚嘆不已，一問之下才知道原來女同事正在準備明年的表演，因此抓緊工作時間練習。

只見影片中，女同事先是服務完一桌客人後，準備離開再去服務下一桌客人，但她卻突然將手高舉起來，做出優雅的芭蕾舞蹈動作並轉圈往下一桌客人靠去，甚至表演超高難度的下腰、一字馬動作邊服務客人，讓在場客人看得目瞪口呆。

許多網友看後紛紛讚嘆，「這一看就知道是練家子」、「酷！芭蕾特色餐廳」、「很可愛的店員」、「有夢想的年輕人！棒！」、「蠻有趣的，求店址」、「喜歡這工作，對公司有認同感...不錯！」

不過也有部份網友認為這種行為非常不妥，「是很可愛，但送餐時不適合這樣」、「我個人不太贊成」、「鞋子的灰塵會弄到客人的餐，建議不要」、「工作就是工作，沒送餐時跳，我覺得還好，邊送邊跳很不ok」、「大冒險輸了？」。