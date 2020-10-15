包裝詐欺升級！超商100％葡萄柚汁倒過來放「一半是空的」

食品業者為了節省成本，有時會在包裝上動手腳，讓視覺跟實際內容物有落差。網友發現超商賣的果汁沒有裝滿，倒過來放時才發現只有約一半，但從外包裝完全看不出來。

日本網友在論壇貼出一張超商賣的葡萄柚汁照片，採用塑膠杯和封膜包裝，下半部透明的杯身可以看到黃澄澄的果汁顏色。原本正立時看起來很正常，但是一將它倒放，果汁沉下去，看起來只剩約一半的量，原來上方非透明的杯身部分都是空的。

網友表示：「太扯了吧」、「狡猾的商人」、「光用底部突起的設計還不夠…」、「上面寫果汁100％，明明是50％！」、「一開始做成看不見裡面不就好了」。

但也有人幫廠商緩頰：「如果空間不夠就沒辦法搖晃混合」、「如果裝滿的話，打開會噴出來」、「只是因為容器做太大吧」、「是不是要留空間給你加酒進去」。

先前也有日本網友PO出超商新的便當「懸空底技術」，某連鎖超商的雞肉便當看似盒子很深，但僅在便當盒中央的地方陷下去，四周都是高起的，被網友譏包裝詐欺技能更上一層。