女指控登嘉明湖遭惡意丟包險喪命 網傻眼「事件太誇張」

登山除了可以運動增強心肺耐力，也可以吸收芬多精使身心靈愉悅，改善呼吸系統等等的好處，但大自然的瞬息萬變，具一定風險，許多人會選擇結伴而行或尋找經驗豐富的團隊，且慎選隊友才能確保旅程平安。一名女子就在網路上公開她快樂登山，結局卻是遭隊友丟包的惡劣遭遇，引發網友熱烈回應。

一名女子在臉書社團《登山借問站》上發文，以自身慘痛經驗勸戒喜愛登山的朋友們參加自主隊時要注意自我保護，同時也自我檢討並勸誡網友別太相信任何人。原來女子與朋友加入一自主登山隊，共二男三女從新武呂野溪營地出發，因爬山速度不一，故其他三名夥伴選擇先行，但原PO與另一名夥伴依照表訂計畫抵達嘉明湖獵寮營地後，卻遲遲找不到先行快腳出發的二男一女，天色漸晚又開始降溫使得兩人十分著急，因公共帳棚及取暖爐頭都在另外三人身上，幸好有其他好心的登山客伸出援手借宿帳篷一晚，隔日一早她們爬上嘉明湖時才發現先行三人竟在湖邊非法紮營。

遭丟包的女網友與其夥伴回想起當晚，表示受到極大的驚嚇，決定公開事件以此教訓警示其他登山客們，呼籲民眾不要挑戰公權力，為避免迫害棲息地及保護自身安全千萬不要違法紮營，更嚴厲指責丟包行為，團體申請入山便都有責任維護彼此的人身安全，同時也感謝所有好心幫助的山友們。

文章公布後，引起網友熱烈回應，「太誇張了！還好妳們平安下來了」、「幸好走的是熱門嘉明湖，及時遇上山友協助，若是冷門路線恐怕就沒有那麼好的運氣」、「商業團比較有保障」、「登山還是要找合得來又有默契的」、「平安就好！感謝經驗分享！」、「晚上沒帳篷真的很要命」。

但同時有網友表示，「入山證只包含申請人及名冊，沒有領隊」、「安全是自己的責任」、「經驗告訴妳，不要為了湊人數隨意組團上山」、「登山本是風險，靠別人不牢靠，靠自己才能掌握風險」。