店休日女擅闖拍照打卡…6萬元木門遭毀損 店家怒：限時道歉

現今人人都是自媒體，拍照上傳、景點打卡樣樣行，許多店家也貼心設置網美區、拍照區以供民眾便利，但有民眾卻把店家的好心當隨便，為拍照打卡不只休息時間擅闖店家，更踩壞價值近6萬元的木門，店家怒公開監視畫面要求賠償。

台中西區一間知名麵包店「柳川や」將店內招牌「菠蘿麵包」結合老屋造景打造成大型裝置藝術掛置店面招牌上，店家甚至貼心提供樓梯以利民眾拍照打卡作紀念。然而12日晚間店家在臉書專頁釋出一段近4分鐘長的影片並發文表示，該日店休遭兩名女子無故闖入，為與菠蘿麵包造景拍照，私自攀爬圍牆及踩踏木門，他們的舉動也造成價值近6萬元的木門受到損壞且下陷卡住，兩名女子的誇張行徑使得店家怒不可遏，公開錄影畫面要求當事人時限內出面道歉。

一名女網友也於社群平台《Dcard》上發文，轉貼店家官方消息為愛店抱不平，認為這樣太沒公德心，文章發布後引起網友撻伐，「在上面拍也是有經過允許的吧，也可能老闆有提供梯子等等，但這兩隻猴子是在人家店休日闖入欸，有夠傻眼！」、「支持提告」、「這家店都是老闆讓人特別上屋頂拍照的，從外面爬是什麼野猴啊」、「老闆氣的是未經允許吧」、「這算私闖民宅吧」。

也有許多人在店家貼文下留言表示，「直接提告就好，她們道歉也只是敷衍而已，只有做出行動，才會知道自己錯」、「有夠沒水準，為了拍照而破壞，支持提告」、「支持提告！今天是好險沒有摔下來，如果摔下來是不是又要怪店家沒有防護措施？這種人不需要給機會也不值得原諒」。