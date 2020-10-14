單身女半裸到陽台曬衣惹爭議 管委會「神公告」網友全笑翻

住在社區大樓通常要配合管委會規定，不過這樣的規定你看過嗎？網友在《爆廢公社》上發文表示「這是該怪誰」，原來該社區中庭時常被人丟煙蒂，讓不抽菸的住戶感到厭煩，管委會查證後發出公告「禁止單身女住戶裸身曬衣服」， 一開始住戶都好奇這兩件事有什麼關聯，細看才知道一切都是有因果關係，網友看了回應「這個公告誰打的啊，太好笑了吧」。

一張管委會公告吸引網友討論，公告上打著「最近社區中庭常發現樓上都丟下有火的煙蒂，也有住戶反映晚上在陽台會聞到煙味」，管委會表示「經查是本社區有幾戶男性在後陽台抽煙，原因是在觀看低樓層某戶單身女住戶，赤裸上身僅著內褲在陽台曬衣服」，原來是男住戶發現常有裸女在陽台曬衣服，因此在自家陽台抽菸等裸女，煙蒂四處亂丟才有此起糾紛。

不過，讓網友傻眼的是管委會公告「1.麻煩單身女住戶曬衣服時，請勿裸露上身、2.男住戶們請勿在陽台抽菸、3.觀賞時禁止把煙蒂拋下中庭，查獲者一律檢舉送辦」，三條規定讓網友看了啼笑皆非，其中亮點是有其他住戶在第一點旁備註「結婚的就可以（裸露上身嗎？」

網友看了也回應「有這麼好的社區，那我一定會想要做長久，每天都有得看」、「請使用煙灰缸，結案」、「厲害呀，超強敘述讓所有住戶都能讀完，用心良苦呀！」、「明明只有煙蒂往樓下丟是錯的」、「貴社區是否有空屋出租？」、「第三點笑死」、「管理員知道的太多了」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康