沒當過兵太草莓？免役求職會受歧視？網一句話揭真相

「當兵」是不同世代男人的的共同回憶，他們喜歡大聊當兵甘苦談，講起高裝檢、下部隊、行軍、退伍教召，或是遇到同單位當兵的學長學弟，話題往往一發不可收拾。有網友在PTT八卦版發文，說常聽到有種說法「免役很難找工作？」、「免役會不被當成男人之類的」，他問真實生活中，「有認識的人求職的真的遇過這種事情嗎？因為免役被刁難之類的」。

PO文一出，回響兩極，有些人認為免役並不影響求職，「那是義務役安慰自己的話」、「政界一堆啊，人家連工作都不用找」、「在台灣，能躲掉兵役代表你有實力和本事」、「大多會問一下，但是如果外表跟談吐都正常就不會在意這個」、「看學經歷，誰管你當過什麼兵」、「會問一下，其他條件很好的話，當然沒影響」、「免教召在職場有加分吧」。

也有人認為免役會影響第一印象，「我老闆只請正常役別，他覺得又好手好腳要躲是沒責任感」、「中年主管很多都當過兵的，面試時還會跟你聊當兵話題」、「刻意去找方法免役的那種人才會被刁難」、「當兵多少有加分吧，畢竟台灣公司要的是奴隸」、「體力活工作，看到免役一定會問你」、「當過兵的應徵保全、客服、清潔工、搬家工人，都有加分喔」、「憂鬱症免役，好像找工作和保險都不方便」、「面試還會問為什麼免役，怕你加個班就搞過勞死」。