爬頂樓關總水閥見水塔梯子 網喊有懼高症母湯

無論從事哪種工作，都有潛在危險。一名男網友在社群po出一張照片，抱怨說「水塔梯子做這麼外圍想逼死誰啊？懼高症發作，不上去關水又不行」。其他網友回應說「做的好邊邊太驚了，而且沒用防護措施耶」，有網友更提醒「手握緊」、「要加裝護欄啊」。

從原po在臉書「爆廢公社公開版」po出的照片看來，應該是建築物的頂樓水塔，而要爬上水塔的不鏽鋼梯就設置在牆面的一旁角落，重點是不鏽鋼梯不但沒有防護措施，爬到一半旁邊就沒有圍牆保護，不慎跌落時，直接墜樓的可能性大增，po文者強調「絕對讓懼高症的人怕爆」。

貼文一岀，網友紛紛留言回應說「這樓梯裝這有點傻眼，一不小心腳滑就掉下樓」、「做得好邊邊，太驚了，而且沒用防護措施耶」、「加護欄吧，風大一點都會挫」，有網友建議說「要作採光罩時，可以請師傅往內移動一些，比較安全」、「可以請鐵工師傅拆移到你認為比較放心的適當位置」。原po也留言回應說「其實他不是屋主，也不是做水電的，他是做室內廚具的，要接水，所以要先要把總水關掉」，但爬到頂樓看「水塔梯子做這麼外圍想逼死誰啊，而不上去關水又不行」。

不過，也有做外牆防水師傅認為，這種高度真的不算什麼「這已經很安全了好嗎？我們做防水的遇到這種樓梯都偷笑了，通常是A字梯一邊爬梯子一邊拿工具」，更有網友貼圖回應說「自己家中的熱水器放在後陽台外，旁邊的欄杆高度只有小腿高，這樣不是更恐怖，來維修的水電師傅都說好危險」。