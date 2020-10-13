買雞排吃到滿滿騷味 吐出「蟑螂子孫」他崩潰喊：永久黑名單

用餐時最怕吃到不明異物，一名男子日前在炸物店買了一份雞排，一口咬下去後，沒想到瞬間卻嚐到滿滿「蟑螂騷味」，讓他超崩潰，立刻吐掉去衝去刷牙，事後直呼這間店已列入「永久黑名單」！

原PO在臉書社團《爆怨公社》抱怨前幾天在三重區買雞排吃，「吃著吃著突然覺得一口很重的蟑螂騷味」，嚇得他趕緊把嘴裡的肉吐出來，一看之下，發現雞排裡竟然有「蜚蠊蛋（蟑螂蛋）」，覺得相當「幸運」。

他表示自己之所以能吃出「蟑螂騷味」，是因為經常買到有「蟑螂」的食物，「我吃過桃園南崁某滷肉飯偽紅蔥頭的半截蟑螂、中和華中橋附近某蟑螂羊肉燴飯、還有新莊貢丸湯小隻蟑螂浮在上面、工地叫便當菜吃一半才發現大隻蟑螂腳，其他地點的我已經忘了，總之吃過幾次，飲料也有過，所以我能辨識的出來蟑螂味…」。

原PO自嘲「老闆下重本了但口味我無法接受」，還解鎖「裹粉蟑螂蛋成就達成」。貼文一出引起網友熱議，紛紛留言「是吃蟑螂達人」、「對你豐富的經歷感到相當佩服」、「我嘴巴彷彿也有味道」、「我應該會立刻爆吐，真的太噁心了」、「你跟蟑螂好有緣」。

也有不少嘗過小強滋味的苦主現身「那是來自地獄的味道」、「蟑螂有一種油臭味」、「如果不懂蟑螂味，蟑螂走過的地方聞一下就知什麼味，不一定要吃過，那味道是一樣的」、「食物只要被蟑螂爬過，都有一種很奇妙的味道，我之前也吃到過」。