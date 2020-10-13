快訊

新北汐止鐵道旁民宅冒熊熊大火 濃煙竄天影響國道視線

取得新冠疫苗授權報喜！東洋開盤漲停 逾8萬張追價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買雞排吃到滿滿騷味 吐出「蟑螂子孫」他崩潰喊：永久黑名單

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子日前在炸物店買了一份雞排，一口咬下去後，沒想到瞬間卻嚐到滿滿「蟑螂騷味」。圖／取自《爆怨公社》
一名男子日前在炸物店買了一份雞排，一口咬下去後，沒想到瞬間卻嚐到滿滿「蟑螂騷味」。圖／取自《爆怨公社》

用餐時最怕吃到不明異物，一名男子日前在炸物店買了一份雞排，一口咬下去後，沒想到瞬間卻嚐到滿滿「蟑螂騷味」，讓他超崩潰，立刻吐掉去衝去刷牙，事後直呼這間店已列入「永久黑名單」！

原PO在臉書社團爆怨公社》抱怨前幾天在三重區買雞排吃，「吃著吃著突然覺得一口很重的蟑螂騷味」，嚇得他趕緊把嘴裡的肉吐出來，一看之下，發現雞排裡竟然有「蜚蠊蛋（蟑螂蛋）」，覺得相當「幸運」。

他表示自己之所以能吃出「蟑螂騷味」，是因為經常買到有「蟑螂」的食物，「我吃過桃園南崁某滷肉飯偽紅蔥頭的半截蟑螂、中和華中橋附近某蟑螂羊肉燴飯、還有新莊貢丸湯小隻蟑螂浮在上面、工地叫便當菜吃一半才發現大隻蟑螂腳，其他地點的我已經忘了，總之吃過幾次，飲料也有過，所以我能辨識的出來蟑螂味…」。

原PO自嘲「老闆下重本了但口味我無法接受」，還解鎖「裹粉蟑螂蛋成就達成」。貼文一出引起網友熱議，紛紛留言「是吃蟑螂達人」、「對你豐富的經歷感到相當佩服」、「我嘴巴彷彿也有味道」、「我應該會立刻爆吐，真的太噁心了」、「你跟蟑螂好有緣」。

也有不少嘗過小強滋味的苦主現身「那是來自地獄的味道」、「蟑螂有一種油臭味」、「如果不懂蟑螂味，蟑螂走過的地方聞一下就知什麼味，不一定要吃過，那味道是一樣的」、「食物只要被蟑螂爬過，都有一種很奇妙的味道，我之前也吃到過」。

原PO表示已將這間店列入「永久黑名單」。《爆怨公社》
原PO表示已將這間店列入「永久黑名單」。《爆怨公社》

雞排 蟑螂 黑名單 爆怨公社

延伸閱讀

蟑螂原來有討厭的味道？薄荷、檸檬草...日本家事專家靠這9種氣味，讓家中6年看不見蟑螂

「買一片雞排分切裝兩袋？」老闆怒PO網 留言變奧客抱怨大會

她租到蟑螂屋冷氣又漏水 請師傅來修發現噁心真相

鄰居是「蟑螂養殖戶」滿地屍體 大樓管委會：沒辦法

相關新聞

買雞排吃到滿滿騷味 吐出「蟑螂子孫」他崩潰喊：永久黑名單

用餐時最怕吃到不明異物，一名男子日前在炸物店買了一份雞排，一口咬下去後，沒想到瞬間卻嚐到滿滿「蟑螂騷味」，讓他超崩潰，立刻吐掉去衝去刷牙，事後直呼這間店已列入「永久黑名單」！

撿手機送警局竟遭失主不友善回應 女怒：憑啥要我送回去？

做好事的心卻不被對方領情，飽含善意的出發點最終換得雙方氣急敗壞！一對母女拾獲手機繳交派出所，竟遭失主惡劣態度回覆，讓拾獲人憤而發文引起網友撻伐手機失主。

小六生偷帶手機到校 以「每人每天50元」出借網路遭師投訴

許多學校會規定學生不能帶手機，以免影響學習成效。日前有一名家長分享，自家小孩因偷偷帶手機去學校，還收錢外借網路給同學，而被老師寫聯絡簿投訴，讓他無奈發問「廣大網友有什麼懲罰絕招可以分享嗎？」

噁爆了！她叫外送點牛丼飯 掀蓋驚見飯裡竟塞抹布

現代人大多叫外送來解決三餐問題，讓外送商機無限，但卻也衍生出許多問題。一名女網友今（12）日在臉書貼出所叫的外送晚餐，但當收到餐點打開蓋子卻看到飯裡面竟然塞了一條抹布，讓她非常傻眼。她拍下照片和影片上傳到「爆怨公社」，鄉民們看了也不敢置信，紛紛批評太扯了。

他列點喊「七年級根本生來受罪」 網崩潰：還要被說草莓族

近年物價飛漲、房價上升，薪水卻凍漲，過去在台灣「肯努力就能賺大錢」的前景已不復存在，有身為七年級生的網友無奈表示，「七年級生是不是得罪上帝，根本是生來受罪，還要被冠上草莓族的名號」，其他網友也相當有共鳴，直呼「還要被老人說草莓族真的很倒楣」。

gogoro二輪變四輪？ 他路上看見這台車傻眼：特斯拉？

眾所周知，特斯拉是電動汽車，gogoro則為電動機車，然而最近卻有網友在路上驚見「gogoro電動汽車」，該名網友在臉書社團爆廢公社上po出一張照片，一輛白色自小客車長得很像特斯拉，但後方車牌竟然有著gogoro的標誌。

同樣領300萬台美生活哪個好？他揭一關鍵：回台灣吧！

美國日前頒布H1B新制，雇主不必再為每一名外國勞工各自申請H-1B簽證，而是只要遞交關於公司和勞工基本資料的申請檔即可，如果申請量太多，將由抽籤決定，只有中簽者才能遞交申請。網友發問，「在美國領10萬美金跟在台北領300萬台幣哪個好？」其他網友則突破盲點表示，「在台北領300萬比較好，美國10萬美金是最低起薪」。

他床墊出現「毛黑蟲」問是啥？網狂歪樓：是龍貓的灰塵精靈

床鋪、棉被常會隱藏許多小蟲，也會積生塵瞞，有網友在床墊、被套中發現毛茸茸的小黑蟲，網友歪樓直呼，好像動畫龍貓裡的「灰塵精靈」，還有人說「再等一下說不定龍貓就出現了」。有網友解答這是「鰹節蟲的幼蟲」。

宜蘭望龍埤湖畔驚見遊客釣鯉魚 眾人怒批：教育真失敗

不是有魚的地方就能釣魚！位於宜蘭員山的望龍埤湖景迷人，是許多人喜愛的休閒景點，湖畔也販售飼料，供遊客餵食湖裡的鯉魚。然而連假期間卻出現令人驚訝的情景...

日本人真的靠走路就變瘦？網曝「真實主因」：台灣人難辦到

許多人對日本人的印象是體型瘦小，事實上日本也是全世界肥胖率最低的國家之一，不過不愛運動的日本人，究竟是怎麼維持苗條身材？就有網友好奇發問「日本人真的靠走路就變瘦？」引來大批網友熱烈討論。

吃到飽火鍋會「偷換爛肉」？ 釣出工讀生曝內幕

隨著天氣轉涼，吃火鍋的人漸多，「吃到飽」火鍋店的內幕又被網友挖出來討論，有網友好奇「店家是否會在點幾輪後將肉換成次品呢？」此文也釣到曾經的火鍋店工讀生跳出來表示「不會」。

他揭北漂「每月伙食費」 金額曝光網驚：是在炫耀？

台北居大不易，許多北漂族離鄉背井到外地工作，對於生活開銷總會斤斤計算，近日就有一名網友PO文表示，自己在台北每個月的伙食費大約是1萬元，因此好奇詢問「一個月吃1萬塊會太多嗎？」掀起網友熱議。

熱門新聞

小吃店用餐見「鬼遮眼菜單」 網崩潰：到底哪裡錯！

同樣領300萬台美生活哪個好？他揭一關鍵：回台灣吧！

小六生偷帶手機到校 以「每人每天50元」出借網路遭師投訴

噁爆了！她叫外送點牛丼飯 掀蓋驚見飯裡竟塞抹布

他床墊出現「毛黑蟲」問是啥？網狂歪樓：是龍貓的灰塵精靈

這凶器吧！星戰粉絲打造真實版光劍 外觀超逼真還能削鐵如泥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。