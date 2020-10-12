噁爆了！她叫外送點牛丼飯 掀蓋驚見飯裡竟塞抹布

現代人大多叫外送來解決三餐問題，讓外送商機無限，但卻也衍生出許多問題。一名女網友今（12）日在臉書貼出所叫的外送晚餐，但當收到餐點打開蓋子卻看到飯裡面竟然塞了一條抹布，讓她非常傻眼。她拍下照片和影片上傳到「爆怨公社」，鄉民們看了也不敢置信，紛紛批評太扯了。

原PO利用外送平台點了知名牛丼店的餐點，她點了一份牛丼、一份秋葵，還有一個可樂餅，加上運費總共花了175元。沒多久收到餐點準備開心的享用晚餐，但當她打開牛丼蓋子後，驚人的一幕讓人看傻了眼。

原PO打開蓋子並將上層的牛肉拿起來，但下層的飯裡頭竟然混雜了一條藍色的抹布，連標籤都清楚可見，讓她看了簡直快反胃，無奈地開玩笑說「今天的晚餐吃抹布」。原PO說事後打電話去客訴反映，但卻聯繫不上所訂的那家門市。

照片一出讓許多鄉民們看了直呼「噁心」，眾人群起砲轟「這店家很瞎耶」、「太扯了吧！這這麼大塊沒看到嗎？」、「這太誇張…裝飯的人當下腦子怎麼了？」、「超扯！裝飯的人都不覺得哪怪怪的嗎？」、「店員睡著了嗎？」、「最好是沒發現，對外送越來越沒信心」、「天啊！好想吐」、「如果是真的話，還真的很誇張」。

還有人認為這很像是被人故意搞的，「很故意，完全不像是不小心」、「這是要離職的員工搞的嗎？怎麼都不可能這樣」、「絕對是故意的」、「我不太相信連鎖餐廳會犯這種錯，除非是惡意的」、「會不會是外送員搞的鬼？之前還有偷吃的…」、「這是被惡整吧，連鎖的耶，怎麼可能？」、「老闆得罪員工機率很高」。