小六生偷帶手機到校 以「每人每天50元」出借網路遭師投訴

許多學校會規定學生不能帶手機，以免影響學習成效。日前有一名家長分享，自家小孩因偷偷帶手機去學校，還收錢外借網路給同學，而被老師寫聯絡簿投訴，讓他無奈發問「廣大網友有什麼懲罰絕招可以分享嗎？」

原PO在「爆廢公社」上發文分享，自己讀小六的女兒在放假前被老師寫聯絡簿投訴，因為她偷偷帶手機去學校，還開網路分享給同學，每人每天收50元。且老師打電話和家長溝通時還問了一句「你們家是做生意的嗎？小孩怎麼這麼精明。」讓原PO不知道該如何懲罰女兒。

此文一出，便引起許多網友表示這小孩十足生意頭腦，紛紛說「用溝通的，但這小孩很有做生意的料，先鼓勵她，也聽她的想法，再來告訴她這件事情不對的地方在哪裡，要怎麼改進」、「可以教她。但不要用指責的方式…因為她真的很聰明……」、「千萬不要懲罰，這年紀有這樣的商業頭腦很棒，但可以換個方式引導」。

但也有許多留言建議，要把偷帶手機被發現的風險、其他同學投訴的風險、網路吃到飽爸媽付的費用，手機折舊等等導入成本概念。再扣掉她賺的錢，跟她說這才是她真正賺到的部分，權衡一下是不是值得冒險，做生意要有風險觀念，下次不要被老師抓到。