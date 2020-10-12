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他列點喊「七年級根本生來受罪」 網崩潰：還要被說草莓族
近年物價飛漲、房價上升，薪水卻凍漲，過去在台灣「肯努力就能賺大錢」的前景已不復存在，有身為七年級生的網友無奈表示，「七年級生是不是得罪上帝，根本是生來受罪，還要被冠上草莓族的名號」，其他網友也相當有共鳴，直呼「還要被老人說草莓族真的很倒楣」。
有網友在PTT發文表示，「身為七年級生的我，是不是生錯時代了？是不是得罪上帝了？房價飛漲、薪資涷漲、廣設大學、多元入學、分紅費用化，就是一脫拉庫鳥事，現在連教召都要延長年限，七年級生是生來受罪的嗎？」
對此，許多網友都相當有共鳴，留言「七年級根本被壓榨的一代」、「七年級就是可憐」、「天時不對就算了，還被人搞才慘」、「然後老人說你們草莓族」、「你少了2008年金融風暴」、「真的都欺負七年級的」、「現在的七年級真的是，前面有老人剝削，後面要世代正義」。
不過也有人說，「七年級管八年級的才多」、「七年級現在在職場上正在拚上位啊，上位才有話語權」、「我八年級還不是遇到這些」、「七年級過得好的大有人在」、「自己沒能力不要以為大家都跟你一樣慘」、「我學妹八年級生已經靠自己買房又買車」。
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