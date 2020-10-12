同樣領300萬台美生活哪個好？他揭一關鍵：回台灣吧！

美國日前頒布H1B新制，雇主不必再為每一名外國勞工各自申請H-1B簽證，而是只要遞交關於公司和勞工基本資料的申請檔即可，如果申請量太多，將由抽籤決定，只有中簽者才能遞交申請。網友發問，「在美國領10萬美金（約新台幣290萬元）跟在台北領300萬台幣哪個好？」其他網友則突破盲點表示，「在台北領300萬比較好，美國10萬美金是最低起薪」。

有網友在PTT發文詢問，美國限縮H1B額度，成為史上最嚴格限制，年薪14萬美金以上的中籤率僅三成，讓很多有美國夢的人開始遲疑。他詢問，「在美國領10萬美金，跟在台北領新台幣300萬元，哪種生活比較舒適？」

其他網友則留言表示「當然是台北300萬，問題是這兩者不是同個level，能在台拿300萬的水準去美國一定更多」、「學生才煩惱選擇...美國拿十萬是最低薪，要看未來。天花板差很多」、「台北300萬沒什麼，你還是買不起房子」。

許多網友都認為「在台灣領300萬」的生活會更開心，留言「秒選台北300萬，台灣的便利性好太多了」、「台北舒服太多了」、「台北領300比較爽吧」、「在台北300萬你買個板橋，也是很爽過啊，但是要看你工作品質吧，每天加班到很晚也是爛啊」。

不過也有人說「如果要我選的話我選美國鄉下州吧，台北的房子又小又貴，開車不方便，通勤都好久，除大學學費，養小孩一點也沒有便宜，但是美國有的鄉下州，都有本地生的特別獎學金就也還好，如果你的舒服是要天天外食，到處是小七，那台灣舒服非常多」。

另外還有人回文表示，「如果有那麼一絲絲懷念台灣的，那台灣有300萬的工作，就直接回來吧，現在版上大多是第一代美國移民，正值壯年，第一代移民最慘的就是找不到根，這種感覺青壯年時期是不會有的。

該網友說，留美有幾個階段，第一個中繼點大概就是40 歲，這時父母都是白髮蒼蒼的，這時候不回來，大概都是奔喪才有機會，第二個中繼點就是50歲，這時小孩接受美國教育之後離家，你會失去人生的重點，然後你爸媽大概也都掛了，你小孩把你當過客而已。

這時候回台灣的人很多，但是能找到好工作的很少，比起40歲容易跳小主管職，50歲找工作只會很挫折，所以大概也回不來了。第三個中繼點就是60歲，這時候大概會有你美國70%以上的朋友都搬回台灣了，你也是準備退休的時間點，同學會從美國辦變回台灣辦，你回到台灣卻會感到很陌生，最慘的時間就是這裡。

因為台灣原本前半段人生的朋友也跟你很疏遠，你就會開始思考，為什麼當年不早點回來，兩邊都不是你的家，過久了你就會發現，錢根本身外之物，台灣拿三百萬真的過得很爽，現在週末就帶著父母到處吃到處玩，真的滿爽的」。