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他床墊出現「毛黑蟲」問是啥？網狂歪樓：是龍貓的灰塵精靈

聯合新聞網 / 綜合報導
網友家中出現毛茸茸的小黑蟲。圖／取自臉書
網友家中出現毛茸茸的小黑蟲。圖／取自臉書

床鋪、棉被常會隱藏許多小蟲，也會積生塵瞞，有網友在床墊、被套中發現毛茸茸的小黑蟲，網友歪樓直呼，好像動畫龍貓裡的「灰塵精靈」，還有人說「再等一下說不定龍貓就出現了」。有網友解答這是「鰹節蟲的幼蟲」。

有網友在爆系知識家發文表示，家中床墊、被套出現很多奇怪的小黑蟲，小蟲毛茸茸的，他崩潰詢問「有人知道這是什麼蟲嗎？要怎麼解決？」

想不到其他網友紛紛歪樓，留言「很像動畫龍貓、神隱少女裡的毛茸茸小黑炭『灰塵精靈』」、「養隻龍貓就解決了」、「再等一下說不定龍貓就出來了」、「別怕它是灰塵精靈」、「你可以問問宮崎駿老師」。

有人貼出海膽照片留言「迷你海膽」，還有人說是「剛用完玉米鬚的蟑螂」、「靜電過的蟑螂」、「燙髮後的蒼蠅」、「一定太熱了才爆炸」、「貴賓狗的頭」、「新款角落生物」、「這是海膽小時候」。

不過也有網友正經回應，留言「如果是在床墊裡很多這種蟲、就換床墊吧、因為清不完裡面會有蟲卵一直生出來」、「之前在房間地板發現～水煙都殺不死！掀起床相發現都躲在底下～吸塵器吸完才沒有再出現」、「我家也有怎麼清都清不完好煩」。

內行網友解答這其實是「鰹節蟲的幼蟲」，以穀物、毛皮、羽毛、毛髮、衣服、皮膚、乳酪、奶粉、肉乾、火腿、培根、花粉、骨骸上殘留的肉屑或角上殘留的肉屑為食，擅長破壞任何含有「自然纖維」的物品，因此亦被俗稱為「地毯甲蟲」，尤其原本食物、食品就堆積很多，或是室內舖有地毯（真皮毛毯更糟），抑或是有動物標本的環境，問題都有可能迅速惡化。

海膽 蟑螂

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