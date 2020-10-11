他揭北漂「每月伙食費」 金額曝光網驚：是在炫耀？

台北居大不易，許多北漂族離鄉背井到外地工作，對於生活開銷總會斤斤計算，近日就有一名網友PO文表示，自己在台北每個月的伙食費大約是1萬元，因此好奇詢問「一個月吃1萬塊會太多嗎？」掀起網友熱議。

原PO在PTT發文表示，「平日固定一杯咖啡，中午吃超商熟食居多，晚上就吃200左右，假日會吃比較好，但就有時候吃buffet或是火鍋之類」，原PO還提到自己很少出去玩，「娛樂開銷就Netflix、健身房跟買遊戲、玩具，算下來我一個月娛樂開銷比去國旅還便宜欸」。

原PO最後補充，自己這樣每個月還是能存到錢，「所以一個月吃1萬真的很多嗎？你們一個月伙食都吃多少？」貼文一出，隨即引發網友討論，紛紛回應「你這樣根本不只1萬好嗎」、「假日吃buffet還可以一個月只吃1萬很強吧」、「有事嗎？是在炫耀個毛？」、「在台北算省了，南部可能就可以再捏一下」、「我高雄隨便吃不含餐廳，就能超過了」、「台北要一萬以內也很難」。

不過也有網友認為，「現在的物價，外食這滿正常的吧」、「不算聚餐的話，是有點多」、「正常，台北物價太貴」、「台北外食真的要這麼多」、「1萬只能算一般正常人的花費」。