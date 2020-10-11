吃到飽火鍋會「偷換爛肉」？ 釣出工讀生曝內幕

隨著天氣轉涼，吃火鍋的人漸多，「吃到飽」火鍋店的內幕又被網友挖出來討論，有網友好奇「店家是否會在點幾輪後將肉換成次品呢？」此文也釣到曾經的火鍋店工讀生跳出來表示「不會」，因為控場的成本更大。

網友在PTT八卦板PO文詢問，「一般吃吃到飽火鍋，以肉類來說，餐廳方是否會因爲客人只點高價位的肉品，在幾輪之後，將肉換成次品呢？」而網友會有這種懷疑是因為他曾經點過單一肉品90盤以上，「切到最後有些油花跟完整度有時侯真的有差別，我想說是否有在控場？」

此文引起網友議論，「我也懷疑過，部位的差別」、「不是都是越出越慢嗎」、「你什麼時候產生有高價位肉品的錯覺？」、「不是都整塊的肉在切，店員還有空分油花漂不漂亮嗎？」、「他們應該不會佛心到把油花不漂亮的部分丟掉」、「吃到飽真的遇過後面的肉質越來越不好的經驗，單點的似乎沒遇過」。

也有網友認真表示，「也不能說次級品，肉本來就會越切越不好，像牛小排的中段油花最美，後段就很油」、「不覺得他們有這麼多心力去控管這個」、「單進來工讀生就切，沒有時間看點第幾輪了」。

還有知情人士跳出來表示，「以前有在火鍋店打工，沒有在換爛的，控場成本更大，因為還要換肉切更麻煩，一直都是先進先出，多拿一塊肉出來，就要再進貨一塊，那沒切完冰箱一堆同一種肉，滿搞笑的，可能就是那塊肉切到比較不美的地方吧！」