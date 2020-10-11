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她問為何機車行的價格都不透明？ 業者留言：要先做功課

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在PTT提到，她發現多數機車行都沒有清楚標示價格，甚至在維修時老闆也不會主動說明機油的品牌，於是她就詢問廣大網友「機車行的價目都不透明嗎？」示意圖。 記者蔡孟妤／攝影
一名女網友在PTT提到，她發現多數機車行都沒有清楚標示價格，甚至在維修時老闆也不會主動說明機油的品牌，於是她就詢問廣大網友「機車行的價目都不透明嗎？」示意圖。 記者蔡孟妤／攝影

不少台灣人都喜歡用機車代步，甚至讓台灣有了「機車王國」的稱號，然而機車平時也需要保養，才能延長使用壽命，不過卻有一名女網友在PTT貼文提到，她發現多數機車行都沒有清楚標示價格，甚至在維修時老闆也不會主動說明機油的品牌，於是她就好奇詢問廣大網友「機車行的價目都不透明嗎？」

原PO在文中表示，最近她去牽新車時，剛好發現輪胎有問題，所以就到平時換機油的機車行請老闆做檢修，當時老闆告訴她「要換輪胎了」，原PO問道「價格多少」，老闆只說公司貨比較好的是800-900元的。隨後她就發現，從自己換機油到現在，老闆都只有跟她說價錢，卻從來都沒提過品牌等資訊，讓她不禁懷疑大多數機車行價格是否都不透明，「連個品牌都沒有？」希望能有內行網友解答。

PO文一出後，立刻有機車行老闆出面回應，該老闆認為通常客人不太熟悉有什麼品牌，而是常常用價格去區分好壞，「就像輪胎說的再多，你還是只會問這條多少錢」，並說道「對於門外漢，只要知道100（爛）、200（中）、300（相較好）就好了，解釋那麼多有差嗎？」

老闆也提到，真正懂的早就自己上網做功課、直接網購自己換或帶去機車行給50元幫忙換了，就連輪胎也都是要看好型號直接去車行叫貨，因此他建議消費者應先做好功課，提升自己的識別能力。

一些網友也留言表示，「說得真中肯，他說原廠副廠結果拿出來你也看不懂」、「真的要教育消費者」、「至少不懂的可以上網查，以前喊350給你用便宜油的大有人在」、「消費者自己要先做功課比較實在」、「真正懂的都自己換，連50都不給賺」。

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