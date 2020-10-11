聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣煙火為何沒辦法像日本那麼漂亮？內行揭「關鍵真相」
2020國慶煙火昨（10日）晚在台南安平漁光島登場，湧入超過50萬人潮，將周邊交通擠得水洩不通，不過就有網友看完國慶煙火後，不禁好奇問道「為什麼台灣的煙火沒辦法像日本那麼漂亮？」引發網友熱烈討論。
一名網友在PTT發文提到，「自己是有可能崇洋媚外的，可是如果把這個因素降到最低，還是覺得日本的煙花比較美，這到底是為什麼？」原PO也忍不住猜測是法規的限制嗎？預算考量還是氣候因素？
貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言回應「台灣有台灣的美學，喜歡不管什麼都射上去」、「去看了，我也覺得台灣今年的沒什麼」、「因為是免費的」、「日本的花火感覺都有編排過，台灣的感覺就是全部擠在一起」。
還有內行網友表示，「日本有煙火師父傳承，台灣有嗎？」、「看日本煙火，是要買票買位置的」、「煙火應該有分價格，日本那種一顆就可以爆超大畫面」、「就人家職人文化，比較重視自己的專業跟細節」、「日本煙火持久、綿長、細節多，產業發展有歷史」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言