快訊

說好的消防員防疫津貼呢 12縣市還沒發！基層嘆「同工不同酬」

金正恩怎麼了？閱兵演說頻致謝、道歉甚至落淚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣煙火為何沒辦法像日本那麼漂亮？內行揭「關鍵真相」

聯合新聞網 / 綜合報導
2020國慶煙火10日晚間在台南安平漁光島登場。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
2020國慶煙火10日晚間在台南安平漁光島登場。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

2020國慶煙火昨（10日）晚在台南安平漁光島登場，湧入超過50萬人潮，將周邊交通擠得水洩不通，不過就有網友看完國慶煙火後，不禁好奇問道「為什麼台灣的煙火沒辦法像日本那麼漂亮？」引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT發文提到，「自己是有可能崇洋媚外的，可是如果把這個因素降到最低，還是覺得日本的煙花比較美，這到底是為什麼？」原PO也忍不住猜測是法規的限制嗎？預算考量還是氣候因素？

貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言回應「台灣有台灣的美學，喜歡不管什麼都射上去」、「去看了，我也覺得台灣今年的沒什麼」、「因為是免費的」、「日本的花火感覺都有編排過，台灣的感覺就是全部擠在一起」。

還有內行網友表示，「日本有煙火師父傳承，台灣有嗎？」、「看日本煙火，是要買票買位置的」、「煙火應該有分價格，日本那種一顆就可以爆超大畫面」、「就人家職人文化，比較重視自己的專業跟細節」、「日本煙火持久、綿長、細節多，產業發展有歷史」。

PTT 日本 國慶

延伸閱讀

訪日本嚴島神社 2021年度起可能要付登島稅

颱風昌鴻路徑難料傳受疫情影響 引日網友討論

台南煙火散場被批超卡 交通局：人潮確實超過預期

疑因雙十煙火漁港加油站險起火 雲林漁港火警幸速撲滅

相關新聞

他揭北漂「每月伙食費」 金額曝光網驚：是在炫耀？

台北居大不易，許多北漂族離鄉背井到外地工作，對於生活開銷總會斤斤計算，近日就有一名網友PO文表示，自己在台北每個月的伙食費大約是1萬元，因此好奇詢問「一個月吃1萬塊會太多嗎？」掀起網友熱議。

她問為何機車行的價格都不透明？ 業者留言：要先做功課

不少台灣人都喜歡用機車代步，甚至讓台灣有了「機車王國」的稱號，然而機車平時也需要保養，才能延長使用壽命，不過卻有一名女網友在PTT貼文提到，她發現多數機車行都沒有清楚標示價格，甚至在維修時老闆也不會主動說明機油的品牌，於是她就好奇詢問廣大網友「機車行的價目都不透明嗎？」

台灣煙火為何沒辦法像日本那麼漂亮？內行揭「關鍵真相」

2020國慶煙火昨（10日）晚在台南安平漁光島登場，湧入超過50萬人潮，將周邊交通擠得水洩不通，不過就有網友看完國慶煙火後，不禁好奇問道「為什麼台灣的煙火沒辦法像日本那麼漂亮？」引發網友熱烈討論。

小三題目「親戚生寶寶」怎麼做？ 爸苦惱：有標準答案嗎？

現在的小朋友人生好難，才小學三年級就要開始面對人情世故，一名網友表示，小孩的考卷上出現一個難題...

自助餐比吃到飽還貴？他夾2便當盒被收580元超傻眼

不少自助餐不用秤重，全憑老闆心情結算，一不小心就會踩雷。一名網友在淡水夾自助餐，才拿了兩主菜和五配菜就被收了近600元，他直呼再也不去了。

屏東「滿盤生魚片」只要300元 網友：北部人哭暈在廁所

海鮮屬於價格偏高的食物，在餐廳吃動輒上千上萬，若在港口或產地價錢則有機會吃到近乎成本價的海產。一名網友秀出在屏東大盤生魚片只花300元，令北部人直呼羨慕。 一名網友在PTT發文，他說到屏東餐廳點

在登機門前撐破牛仔褲…越南台幹帶上10條新褲卻全數被搶

一名曾赴越南擔任台幹的網友鑑於前次出差褲子破掉的窘境，一口氣帶了10條新褲子前往，卻遇上當地暴動，一次也沒穿過的褲子全數被搶走，幸好狼狽撤離的他還是平安歸國，大嘆是一個相當悲傷的故事。 一名網友

騎樓柱子出現「神秘圓盤」 專業網友解釋：攸關建築物安全

小東西也有大作用！台灣位處於地震帶上，地震頻繁讓人更關心建築物的安全性，有網友在臉書上發文表示朋友看到騎樓柱子上有兩個詭異的圓盤，很好奇是做什麼用的，就有專業的鄉民提出解答，原來是測量建築物傾斜度的定位盤。

早午餐620！他給500現金+200三倍券 店員一句「不找零」他大翻白眼

在新冠肺炎疫情下，政府為了重啟經濟，發給國人「振興三倍券」，每人可以拿到3000元的振興券，使用時間到今年12月底，因為部分店家不找零的關係，也鬧出許多爭議，有網友表示和老婆到桃園吃早午餐，一共點了620元的餐店，給店員500元現金和200元振興券，卻換來店員一句「我們振興券不找零」，解釋後店員仍不收，讓他瞬間翻白眼。

日本食物重鹹洗腎人卻比台灣低？網點出「關鍵因素」

國人愛到日本旅遊，但不少人到日本吃過美食後，都覺得口味過鹹，但有網友指出，台灣洗腎率是世界第一名，都說是「台灣食物口味太重」的關係，但是看日本才覺得是真的口味重，想問大家覺得是日本口味重還是台灣口味重，引起熱議。

網購紙箱填充物竟是張「地府專用」假人民幣 他直呼觸霉頭

常網購的人都知道，箱子裡都會放一些氣泡紙、報紙、泡棉等物品來保護商品，避免在運送的過程中商品受到碰撞而有損傷，但有網友在臉書表示朋友幫孩子買課外讀物，打開箱子看到裡面的填充物讓友人嚇壞了，直呼觸霉頭，要去廟裡拜拜求心安。

南北差很大？北漂女第一次看到地瓜球「加1味」驚喊：好衝擊！

台灣各地有不同生活和飲食文化，南北也存在差異，連同樣的食物都可能有不同做法和吃法，而夜市的經典小吃「地瓜球」，也在內，有一名北漂女子到北部讀書，第一次看到地瓜球加梅粉的吃法，讓她直呼「好衝擊」。

熱門新聞

水洗乾洗都不准！麥當勞限量抱枕標籤網看傻：免責聲明無誤

女主播穿圍裙播報新聞？畫面曝光引熱議 網友揭幕後真相

好市多18吋披薩撒滿配料！ 網友打開嚇傻「密集恐懼症發作」

壽喜燒的主體是啥？ 老饕一致推「2靈魂調料」：牛肉才第3

台灣煙火為何沒辦法像日本那麼漂亮？內行揭「關鍵真相」

上網買筆電嬌喊「人家是女生」盼降價 賣家冷回一句讓她閉嘴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。