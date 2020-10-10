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自助餐比吃到飽還貴？他夾2便當盒被收580元超傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
有人在淡水自助餐夾這樣被收580元。圖取自臉書
有人在淡水自助餐夾這樣被收580元。圖取自臉書

不少自助餐不用秤重，全憑老闆心情結算，一不小心就會踩雷。一名網友在淡水夾自助餐，才拿了兩主菜和五配菜就被收了近600元，他直呼再也不去了。

一名網友在臉書社團細說淡水發文，他到淡水一間自助餐買午餐，夾了豆芽菜、高麗菜、豆子約4～5樣菜，主菜則是雞腿和雞翅各一，分裝在兩個便當盒裡，搭配一碗半的白飯。

他到櫃台結帳時，被告知要價580元，嚇了一大跳，他還再次確認價格仍是這個數字。原PO無奈地說知道最近菜比較貴，也知道這間價格偏高，蔬菜較新鮮且方便他可接受，但問題是這餐價格遠遠超出他的想像。他戲稱這間是「淡水最親民的自助餐」，直說以後不會再去了。

網友表示：「580元可以去火鍋吃到飽了」、「自助餐當buffet」、「這合理價格頂多200吧」、「有豆芽菜跟高麗菜還這麼貴」、「該不會店家要出來哭我們是用放山雞和有機蔬菜吧」、「如果是我一定夾回去放，不用不好意思」、「看了一下google map這家店負評有夠多，主要價錢都亂算」。

淡水 自助餐店

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