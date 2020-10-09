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日本食物重鹹洗腎人卻比台灣低？網點出「關鍵因素」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本拉麵的口味普遍偏鹹。 圖／ingimage
日本拉麵的口味普遍偏鹹。 圖／ingimage

國人愛到日本旅遊，但不少人到日本吃過美食後，都覺得口味過鹹，但有網友指出，台灣洗腎率是世界第一名，都說是「台灣食物口味太重」的關係，但是看日本才覺得是真的口味重，想問大家覺得是日本口味重還是台灣口味重，引起熱議。

網友在PTT八卦版發文說，台灣人民的洗腎率是世界第一，很多人說因為台灣食物口味太重的原因，但是原PO則認為，日本的食物口味才重，以拉麵來說，吃起來就像是鹹水泡麵，他很困惑，想問大家覺得「到底是日本食物口味重還是台灣食物口味重？」。

網友認為「台灣重口味都添加物」、「他們不會喝湯阿」、「半斤八兩，日本也有很清淡的食物，重口的食物兩邊差不多」、「推台灣重油，日本重鹹。看便當就知道，日本冷便當都照樣好吃，台灣的你吃冷的看看，肯定滿嘴油。」不過也有人覺得「台灣口味算世界上數一數二清淡了 」、「台灣口味在世界上真的算輕淡的」。

台灣有洗腎之島的「惡名」，洗腎人數衝破9.2萬人，根據衛生福利部國民健康署指出，原因包含了不當用藥習慣、全民健保實施、糖尿病及心血管疾病病人存活率提高及老化、透析醫療品質佳、腎臟移植率低，但最主要要的原因還是「糖尿病」，台人因基因胰島素分泌功能差，相較全球罹糖尿病的機率較高，有46%的新洗腎患者是因糖尿病控制不佳，導致腎臟病變。

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